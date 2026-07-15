Union Berlin verliert nächstes Talent und steht vor Problem
Berlin - Union Berlin verliert mit Keeper Tom Wisbereit (18) ein vielversprechendes Talent aus den eigenen Reihen und sieht sich durch seinen Abgang einer neuen Kaderbaustelle gegenüber.
Der 18-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Augsburg, wie die Fuggerstädter am Dienstag mitteilten. Bei den bayerischen Schwaben hat er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben.
"Die Gespräche mit dem FCA waren von Anfang an sehr positiv. Ich habe schnell gemerkt, dass der Klub einen klaren Plan mit mir hat und mir eine gute Perspektive für meine weitere Entwicklung aufzeigt", freut sich Wisbereit über den Transfer.
In Augsburg wolle er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, betont der Torwart, der aber zunächst mit der zweiten Mannschaft Spielpraxis in der Regionalliga sammeln soll. Der Plan sieht jedoch vor, dass er auch regelmäßig mit den Profis trainieren wird.
Das Torwarttalent war zuletzt Teil des DFB-Aufgebots für die U19-Europameisterschaft in Wales, bei der die Nachwuchs-Nationalmannschaft erst im Finale Spanien unterlag.
Auf sein Debüt in der Bundesliga wartet der Torhüter zwar noch, stand aber unter Interimstrainerin Marie-Louise Eta (35) nach der Verletzung von Stammkeeper Frederik Rönnow (33) in der Schlussphase der vergangenen Saison immerhin dreimal im Profi-Kader des FCU.
Der FC Augsburg gibt den Transfer von Tom Wisbereit beim Kurznachrichtendienst X bekannt
Union Berlin gibt nächsten Torwart ab
Stichwort Stammkeeper: Hinter der dänischen Nummer eins wird es bei den Eisernen allmählich etwas dünn. Mit Yannic Stein (21) ist in der Sommerpause ein weiteres, einst hoch gehandeltes Keeper-Talent in die 3. Liga zu Hansa Rostock abgewandert.
Damit kann der neue Trainer Mauro Lustrinelli (50) als Ersatz aktuell nur noch auf Carl Klaus (32) und Matheo Raab (27) zurückgreifen. Womöglich könnte der Schweizer aber sogar auch über einen Wechsel im Kasten nachdenken.
Der 27-Jährige hatte sich im März bei seinem Debüt im deutschen Oberhaus eine Handverletzung zugezogen, rettete unter Schmerzen mit einer nahezu heldenhaften Parade aber dennoch den wichtigen Sieg gegen den SC Freiburg.
Der Schlussmann wurde im Sommer als neue Nummer eins beim ambitionierten Zweitligisten Hannover 96 gehandelt. Ein Wechsel kam jedoch nicht zustande, weil sich die Köpenicker dagegen aussprachen.
Nichtsdestotrotz muss der Hauptstadtklub jetzt wohl noch einmal auf der Torwartposition nachbessern, denn wenn sich einer der drei verletzen sollte, könnte es kritisch werden.
Übrigens haben die Berliner in Person von David Preu (21) in der laufenden Transferperiode sogar noch einen dritten Kicker abgegeben, der die eigenen Jugendabteilungen durchlaufen hat. Der Außenverteidiger sucht sein Glück jetzt lieber bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa