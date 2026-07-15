Union Berlin verliert nächstes Talent und steht vor Problem

Berlin - Union Berlin verliert mit Keeper Tom Wisbereit (18) ein vielversprechendes Talent aus den eigenen Reihen und sieht sich durch seinen Abgang einer neuen Kaderbaustelle gegenüber.

Tom Wisbereit (18) will beim FC Augsburg den nächsten Karriereschritt machen. © Soeren Stache/dpa

Der 18-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Augsburg, wie die Fuggerstädter am Dienstag mitteilten. Bei den bayerischen Schwaben hat er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben.

"Die Gespräche mit dem FCA waren von Anfang an sehr positiv. Ich habe schnell gemerkt, dass der Klub einen klaren Plan mit mir hat und mir eine gute Perspektive für meine weitere Entwicklung aufzeigt", freut sich Wisbereit über den Transfer.

In Augsburg wolle er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, betont der Torwart, der aber zunächst mit der zweiten Mannschaft Spielpraxis in der Regionalliga sammeln soll. Der Plan sieht jedoch vor, dass er auch regelmäßig mit den Profis trainieren wird.

Das Torwarttalent war zuletzt Teil des DFB-Aufgebots für die U19-Europameisterschaft in Wales, bei der die Nachwuchs-Nationalmannschaft erst im Finale Spanien unterlag.

Auf sein Debüt in der Bundesliga wartet der Torhüter zwar noch, stand aber unter Interimstrainerin Marie-Louise Eta (35) nach der Verletzung von Stammkeeper Frederik Rönnow (33) in der Schlussphase der vergangenen Saison immerhin dreimal im Profi-Kader des FCU.