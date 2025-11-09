Union-Berlin-Blog: Union fügt den Bayern den ersten Punktverlust zu

 352.434

Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

9. November: So kurz vor der kompletten Sensation - Union fügt den Bayern den ersten Punktverlust zu

Der 1. FC Union Berlin spielt am Samstag gegen den FC Bayern München 2:2.
Der 1. FC Union Berlin spielt am Samstag gegen den FC Bayern München 2:2.  © Andreas Gora/dpa

Unionfux: Das hätte man wohl kaum erwartet, dass die Alte Försterei sich über ein 2:2 gegen die momentane Übermannschaft Europas ärgert - denn wir waren so verdammt dicht davor, dieses Spiel zu gewinnen! Und dass es nicht so kommt, liegt nicht etwa an der Bayern-Mannschaft, sondern an der individuellen Klasse eines Diaz und eines Kane, die mit zwei unwiderstehlichen Aktionen den Meister vor seiner ersten Niederlage retten - so wird’s leider nur der erste Punktverlust.

Dass es gelingt, gegen eine Mannschaft zu bestehen, die im Übrigen in Bestbesetzung antritt und sich alles andere als gehen lässt, liegt an einer fast tadellosen Leistung unserer Jungs, die vom ersten Moment an nicht gewillt sind, sich ins Schicksal zu fügen, sondern vielmehr munter dagegenhalten und sogar ein Chancenplus generieren können. Selbst die Tatsache, dass das frühe Führungstor durch Ansah wegen nicht erkennbarem Abseits zurückgepfiffen wird (ich bin ja eher für den VAR, aber da pervertiert sich das System wirklich), erschüttert den Underdog nicht im Geringsten, wir gehen nämlich trotzdem in Führung, natürlich wieder nach einer Ecke: Haberer bringt den Standard auf Doekhi, der nimmt direkt aus zehn Metern ab - und hat etwas Glück, dass sein Schuss Neuer unterm Körper durchrutscht, denn solche Pannen passieren ihm weiß Gott eher selten. Doch auch danach werden die Bayern, trotz Übergewicht und schlafwandlerisch sicherem Passspiel, nicht so wirklich gefährlich, im Gegenteil, Ansah kann sein Tor doch noch machen, scheitert aber an Neuer.

Erst ein Traumtor bringt den Ausgleich, mit dem ersten ernsthaften Torschuss des haushohen Favoriten: Diaz holt sich den Ball links auf der Grundlinie, Haberer ist dann zu zögerlich und so kann der Kolumbianer noch einen Tick nach innen gehen und die Kugel aus sehr spitzem Winkel hoch ins rechte Eck hauen. Dafür lässt er dann kurz vor der Pause den fast sicheren zweiten Treffer liegen, als er, von Kane phantastisch freigespielt, frei vor Rönnow relativ weit rechts vorbeischiebt. Obendrauf gibt's noch ein Abseitstor von Kane, dass aber bereits mit bloßem Auge erkennbar ist.

Die Frage zur Halbzeit ist: haben wir bereits unsere bessere Hälfte gesehen oder halten wir weiter so entschlossen dagegen? Antwort: ja, tun wir. Weiter machen wir’s den Bayern so schwer wie nur möglich, Rönnow wird selten gefordert wie nach einer Stunde durch Oliseh, doch er ist letztlich sicher im kurzen Eck. Wenn es überhaupt etwas bei uns zu bemängeln gibt. so ist es, dass wir aus unseren Ballgewinnen zu wenig machen, was schade ist, auch unsere mäßige Passquote verhindert da mehr. Und dann liegen wir doch tatsächlich wieder vorne: der eingewechselte Juranovic (endlich wieder zurück nach langer Verletzungspause) tritt einen Freistoß von links, Kane will den Ball rausköpfen, doch der landet auf Doekhis Oberschenkel und wie cool dann unser Doppelpacker den reinmacht, das ist schon klasse. Sollten wir tatsächlich die drei Punkte sensationell in der Alten Försterei behalten? Nun merkt man den Bayern schon eine gewisse Panik an und doch dauert es bis in die Nachspielzeit, bis doch noch der verdammte Ausgleich fällt: Bischof kann von links flanken und dann steht der Weltklassestürmer Kane doch nochmal vollkommen frei und köpft den Ball ins Tor, Rönnow ist sogar noch dran, aber es reicht leider nicht.

Im Anschluß wollen die Münchner gar noch mehr, doch es bleibt schlussendlich beim erstaunlichen Unentschieden, nachdem die Bayern immerhin sechzehn Mal in Folge als Sieger vom Platz gegangen sind - und trotz allem: es hat so wenig gefehlt an unserem ersten Sieg gegen die Bayern, dass man sich ärgern muss - und natürlich auch freut über diesen unerwarteten Punkt. Noch mehr freut uns alle aber diese couragierte, geschlossene Leistung über hundert Minuten, die, ganz ehrlich, so kaum zu ahnen war und umsomehr begeistert. Darauf können alle stolz sein, darauf kann man aufbauen, davon will man mehr, auch wenn ein Sieg gegen Bayern weiterhin noch aussteht. Aber so nah dran waren wir noch nie - und das freut genauso wie es schmerzt.Doch wir haben ja demnächst schon die Gelegenheit zur Revanche…

5. November: Was kommt noch für Union in 2025?

Dieses Jahr warten auf den 1. FC Union Berlin noch drei Spiele.
Dieses Jahr warten auf den 1. FC Union Berlin noch drei Spiele.  © Matthias Koch/dpa

Icke: Am kommenden Samstag (8.11.) spielen wir im Punktspiel gegen die Bayern. Am 23.11. reisen wir zu St. Pauli. Um dann am 29.11. wieder drei Punkte gegen Heidenheim zu Hause einzufahren. Am 2.12. geht’s dann wieder zu Hause gegen die Bayern. Diesmal aber im Pokal. Am Nikolaustag spielen wir in Wolfsburg und am 12.12. gegen Leipzig (wieder zu Hause). Zum Abschluss treten wir am 20.12. in Köln an.

Was geht realistisch dabei? Die beiden Spiele gegen die Bayern wird nichts gehen. Dazu sind die momentan einfach zu stark. In Pauli könnten wir ein Unentschieden schaffen und die beiden Heimspiele müssen wir dann nutzen. Leipzigs Formkurve geht allerdings rasant nach oben. Realistisch/optimistisch rechne ich mit 7 weiteren Bundesligapunkten bis zum Jahresende. Sechs wäre auch noch ok. Dann hätten wir 18 (17) Punkte kumulativ und könnten wohl (fast) zufrieden sein. Weniger als die aufgezeigte Punkteausbeute dürfte uns wiederum Sorgenfalten bescheren.

Natürlich gibt es diese verrückten Spiele, wo ein Spiel gänzlich anders als prognostiziert verläuft. Ausgeschlossen ist es nicht. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung gegen die Bayern. Und wenn es ein Bundesligateam gibt, die dafür prädestiniert sind, dann sind es wir. Hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott, können wir ganz gut.

Das die Bayern gerade ein kräftezehrendes Schampus-League-Spiel hinter sich haben, fällt eher nicht ins Gewicht. Ein halbes dutzend Stars können sie noch von der Bank bringen, ohne einen für uns spürbaren Qualitätsverlust zu erleiden. Super-Talent Karl wird sicher bei uns auflaufen. Er spielte beim 2:1 der Bayern in Paris gar nicht. Ebenso wie Guerreiro, Jackson und Boey. Auch Goretzka und Kim hatten nur Kurzeinsätze. Mindestens vier dieser sechs Spieler werden gegen uns auflaufen. Und Bayern wird dominant sein. Soviel ist versprochen.

Bei uns im Kader wird sich nicht viel ändern. Hoffen wir, dass im Winter wenigstens ein kreativer guter Spieler neu zu uns kommt. Und das zweite Bangen betrifft Leite und Doekhi. Schaffen wir es nicht, mit beiden die Verträge zu verlängern, so werden wohl im Winter beide gehen. Obwohl wir uns genau - dass – überhaupt nicht leisten können. Nur werden wir hierbei gar nicht mehr gefragt. Die Alternative würde heißen, beide gehen im Sommer ablösefrei. Am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass wir mit einem verlängern und der „andere“ uns im Winter verlässt. Für einen Spieler wird es uns wohl gelingen … einen Ersatz zu holen. Beide adäquat zu ersetzen, halte ich für ausgeschlossen. Natürlich hätten wir auch interne Lösungen. Kral-Querfeld-Rothe können wohl auch als Dreierkette auflaufen. Dahinter hätten wir noch Nsoki und Ogbemudia. Ein Qualitätsverlust würde das aber beinhalten. Und umso torgefährlicher Doekhi wird, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn nicht halten können. Diese Problematik ist übrigens auch (fast) die letzte Chance für Horst Heldt, sich bei uns einen „guten Namen“ zu machen. Alle bisherigen Personalentscheidungen ließen zum Teil große Fragezeichen oder Lücken zum Gesamt-Kader entstehen. Eisern.

2. November: Kein schönes Spiel gegen Freiburg

Ein Speil zum Haare raufen, dachte sich auch Leopold Querfeld (21, r.)
Ein Speil zum Haare raufen, dachte sich auch Leopold Querfeld (21, r.)  © Soeren Stache/dpa

Icke: Diese Nullnummer zwischen Union und Freiburg war kein Fußballgenuss. Nee, wirklich nicht. Freiburg war in Halbzeit eins die bessere Mannschaft, Union dafür im zweiten Abschnitt. Viele oder sogar richtig gute (herausgespielte) Tor-Chancen blieben Mangelware. Beidseitig! Ja, es spielten zwei Mittelfeldmannschaften gegeneinander. Und leider sahen wir dieses Mittelmaß auch.

Baumgart rotierte dreimal und diesmal nicht positiv für uns. Er beließ erst einmal Trimmel und Ansah auf der Bank. Und ja, genau das wirkte sich im Spielvermögen negativ aus. Von der rechten Seite kamen keine Trimmel-Flanken und im Sturm fehlte ganz klar, der technisch beste Berliner Stürmer. Erst nachdem beide in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, sah man mehr spielerische Linie bei Union. Das auch noch Köhn für Rothe startete, beeinflusste unser Spiel nicht. Beide spielen etwa auf gleichem Level.

Noch verrückter trieb es der Freiburger Trainer. Er rotierte gleich auf sechs Positionen. Und half damit seiner Mannschaft auch nicht. Allerdings ließ Freiburg, gerade in der 1.Halbzeit viel mehr spielerische Linie erkennen. Das besserte sich bei Union in der zweiten Halbzeit. Aber Gefahren entstanden fast ausschließlich durch Standards. Jeder der beiden Mannschaften erzielte ein Tor, was dann später (durch den Video-Schiedsrichter) wieder aberkannt wurde.

Besonders grotesk war die Situation beim Tor von Union, dass Ilic (eigentlich) erzielte. Erst diskutierte der augenscheinlich für Freiburg Sympathien hegende Schiri Sören Storks minutenlang (exakt 270 Sekunden!) auf dem Rasen. Bis ihm einfiel, er müsse in so einer Situation sich die Szene ja selbst anschauen. Da waren aber schon 4 ½ Minuten vergangen. Und Schiedsrichter Storks definierte ein Abseits von Khedira. Was so auch stimmte. Nur wollte er nicht sehen, dass Khedira im Klammergriff eines Freiburgers festgehalten wurde. Khedira konnte gar nicht aus dem Abseits raus.

In der 39.Minute wechselte Freiburg Adamu aus. So kurz vor dem Halbzeitpfiff? Macht man eigentlich nicht. Der Hintergrund war, der Spieler hätte eigentlich schon mit Rot vom Platz gemusst. Drei grobe Fouls - zeitlich kurz hintereinander folgend, lassen sich die wenigsten Schiedsrichter gefallen. Genau ab diesem Zeitpunkt, dem zweiten und dritten bösen Foul dieses Spielers verlor der Schiedsrichter seine Linie. Auch viele kleinere Entscheidungen verliefen nur noch für Freiburg. So macht man Fußball kaputt und bringt ein ganzes Stadion gegen sich auf.

Alle Berliner kämpften und liefen wie immer und mit viel Engagement. Etliche Spieler beim 1. FC Union erreichten aber keine gute Form. Wir nennen ausnahmsweise mal keine Namen. Alle wissen, um welche Kicker es sich handelt. Nächste Woche haben wir dagegen einen ganz einfachen Kick. Die Bayern besuchen uns. Da haben wir nichts zu verlieren und normal absolut keine Chance. Zumal die gute Form der Münchener auch noch Bände spricht. Andererseits ist vielleicht genau das unsere Chance. Eisern.

31. Oktober: First we take Freiburg - Heimspiel gegen einen Lieblingsgegner

Dürfen die Kicker von Union Berlin am Wochenende auch gegen Freiburg wieder jubeln?
Dürfen die Kicker von Union Berlin am Wochenende auch gegen Freiburg wieder jubeln?  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Es ist jetzt kein riesiger Druck auf dem Kessel, man steht punktemäßig ganz ordentlich da, ist im Pokal-Achtelfinale, hat jetzt zwei Heimspiele vor der Brust. Allerdings mit einem kleinen Haken: in der zweiten Partie kommen nächste Woche die Bayern, die in der bisherigen Saison in allen Wettbewerben nur Siege eingefahren haben (momentan europäischer Startrekord) und zudem einen Harry Kane in nahezu überirdischer Form haben. Natürlich kann man auch da was reißen, Bange machen gilt nicht und den einen oder anderen Punkt konnten wir ja schon gegen die Münchner holen, gerade zu Hause und auch schon mit Kane auf dem Platz - aber unbedingt rechnen würde ich eher nicht damit.

Insofern gibt es schon einen gewissen Fokus auf das morgige Heimspiel gegen den SC Freiburg, da sind eigentlich drei Punkte Pflicht, will man nicht mögliche drei Spiele ohne Sieg hintereinander und in der Tabelle nicht weiter abrutschen. Sicher sind die Freiburger keine Laufkundschaft, aber wir haben gegen die Breisgauer eigentlich immer ganz gut ausgesehen, man könnte fast von einem Lieblingsgegner sprechen, denn in den bisherigen zwölf Bundesligabegegnungen verlieren wir nur zweimal und das auswärts.

Zu Hause gibt es dagegen drei Unentschieden und drei Siege - wer erinnert sich nicht an den wichtigsten davon, am letzten Spieltag unserer Albtraumsaison, als Jannik Haberer in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer setzt, als einziger im Chaos die Ruhe und Übersicht behielt (kann man ziemlich gut in den bewegten Bildern sehen, wie er sich vor der Ausführung des Strafstoßes explizit konzentriert), als Kevin Volland den zweiten Elfer versemmelt, aber Haberer den Nachschuss überlegt reinmacht und danach wie besessen jubelt, obwohl er doch Ex-Freiburger ist (ja, sowas gibt’s auch noch!!) Und wir bleiben Bundesligist und das ohne Umweg über die Relegation - das ganze Stadion ist ein kollektiver Stoßseufzer.

Morgen wird’s höchstwahrscheinlich nicht ganz so dramatisch, da treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, wobei die Gäste noch einen Punkt weniger als wir aufzuweisen haben, beide haben elf Tore erzielt, die Freiburger zwei weniger gekriegt. Ein Duell auf Augenhöhe also, man kann gespannt sein, ob und wie sich unser Nachsitzen vom Pokalmittwoch auswirkt, der SC Freiburg hat in Düsseldorf gewonnen und dabei seinen frühen Doppelschlag letztlich über die Zeit bringen können.

Auf jeden Fall sollten wir so beginnen wie gegen Gladbach, denn mit der Leistung der letzten beiden Pflichtspiele werden wir kaum was bekennen können, es sei denn, der Gegner ist völlig desolat - aber davon auszugehen, das wäre doch etwas fahrlässig. Spielerisch sollten wir uns keine allzu großen Illusionen machen, vielleicht gelingt es, Andrej Ilic wieder als eine Art Zehner agieren zu lassen als nur auf die Standards zu hoffen und die langen Bälle auf Verdacht. Und mal sehen, ob Juranovic schon wieder eine Alternative sein kann, ich denke, dass Baumgart mit Burcu eher keine Experimente wagen wird, auch mit Bogdanov nicht. Gespannt darf man sein, ob Skarke oder Burke beginnt, von seinen drei Spitzen wird der Trainer ja wohl kaum abrücken und im Mittelfeld dürfte besagter Haberer wieder den Vorzug vor Schäfer bekommen, ähnlich wie Köhn gegenüber Rothe.

Im Wetterbericht werden muntere siebzehn Grad vorhergesagt und es soll ein bisschen wechselhaft sein, nicht die schlechtesten Bedingungen. Es könnte ein wunderbarer Herbstnachmittag werden, insbesondere, wenn wir die drei Punkte zu Hause behalten. Lassen wir also die Alte Försterei erzittern, lasst uns von unserer besseren bis besten Seite zeigen und die gute Freiburg-Serie weiter ausbauen - auf geht's!

30. Oktober: Ein anstrengender Pokalfight Richtung Achtelfinale

Nach dem kräftezehrenden Einzug ins Achtelfinale ist bei den Union-Spielern eher Erleichterung, als Freude zu sehen.
Nach dem kräftezehrenden Einzug ins Achtelfinale ist bei den Union-Spielern eher Erleichterung, als Freude zu sehen.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: Mag schon sein, für den neutralen Beobachter ist es ein echter Pokalfight, in dem der Underdog dem Bundesligisten ordentlich Schwierigkeiten macht und das Spiel erst in der Verlängerung mit Ach und Krach für den Favoriten entschieden wird. Für den Zuschauer mit einem Unionherzen ist es zwischenzeitlich gar nicht so leicht zu ertragen. Ja, frag nach in Augsburg oder Wolfsburg, wo der Bundesligist jeweils zu Hause gegen durchschnittliche Zweitligisten verliert, Leverkusen nur mit viel Glück in der letzten Minute der Verlängerung gegen dezimierte Paderborner weiterkommt. Aber das hat mit unserem Spiel ja nur vermeintlich zu tun und kann nicht als Entschuldigung oder Erklärung für unseren mehr als mühevollen Sieg dienen.

Dabei beginnt es beinahe optimal, nach einer bewegenden Gedenkminute für die verstorbene Klubikone Jochen Lesching - erst zehn Minuten sind absolviert - da köpft Leo Querfeld schulbuchmäßig einen Trimmel-Freistoß ins rechte Eck, haben wir möglicherweise einen einigermaßen entspannten Pokalabend vor uns?

Nach einer knappen halben Stunde jedoch sind sich Rothe und unser Keeper nicht einig und so tropft die Kugel vom Kopf von Momuluh nach Vorlage auf Verdacht von Corboz ins verlassene Tor. Ein bisschen ärgerlich, dieser unglückliche Ausgleich, aber es ist ja noch mehr als ausreichend Zeit, das geradezubiegen. Doch bis zur Pause hat nur noch Bielefeld eine nennenswerte Chance und wir haben Glück, dass Sarenren Bazee den Ball in dieser Situation nicht sauber trifft und Rönnow.

In der zweiten Hälfte müssten wir nach wenigen Minuten eigentlich einen Handelfmeter kriegen, aber Schiedsrichter Osmers sieht nichts und einen VAR gibt es in Pokalrunde zwei noch nicht. Nach fast einer Stunde ist der Fussballgott sehr gnädig mit uns, dass wieder Sanrenren Bazee nach einer Eingabe von Momuluh am langen Pfosten aus wenigen Metern nur denselbigen trifft, da hätte nämlich aus der schweren Aufgabe plötzlich eine kaum lösbare werden können. Denn Bielefeld erlaubt sich kaum Fehler, lässt nicht nach und den Klassenunterschied kaum erkennen.

Nach sechzig bzw. siebenundsechzig Minuten gibt es auf unserer Seite jeweils einen Doppelwechsel, so kommt der junge Bogdanov zu seinem Pflichtspieldebüt bei Union. Und tatsächlich wird unser Spiel in der Folge etwas besser, durch Kemlein, der den gelb-rot gefährdeten Schäfer ersetzt (wobei seine Gelbe Karte eigentlich unberechtigt ist, denn er spielt klar den Ball), ein Stück weit strukturierter, wir kriegen sogar ein leichtes Übergewicht. Nur die echten Torchancen bleiben weiterhin aus, auch wenn eine Unmenge Flanken in den Bielefelder Strafraum fliegt, am Ende sind es stattliche neununddreißig - bis kurz vor Schluß der regulären Spielzeit Doekhi einen Eckball des eingewechselten Haberer wuchtig aufs Tor köpft und der Bielefelder Schlussmann sehr gut reagiert, aber natürlich auch froh sein kann, dass die Kugel etwas zu zentral auf seinen Kasten kommt. Das ist tatsächlich die beste Chance der regulären Spielzeit und so kommt es schließlich zur Verlängerung und auch da hat Bielefeld die eindeutigeren Möglichkeiten, so nach hundertundzwei Minuten durch Young. Kurz vor dem Wechsel ist die Arminia nur noch zu zehnt, für Mehlem geht es nicht weiter, das Wechselkontinent aber nur wenige Minuten zuvor erschöpft worden.

Und endlich gehen wir wieder in Führung, direkt zu Beginn der zweiten Verlängerungshälfte: Jeong, für Ansah gekommen, flankt, Rothe zwingt mit einem gelungenen Kopfball Kersken zu einer Glanzparade, aber die Abwehr der Ostwestfalen bekommt den Ball nicht weg, Burke versucht einen Abschluss, der zu Doekhi weiterflippert und der haut die Kugel schließlich aus sechs Metern ebenso reaktionsschnell wie kompromisslos unters Tordach, kollektives Aufatmen, gewaltiger Jubel - das müsste es jetzt doch sein!

Doch auch wenn der eine oder andere der verbliebenen zehn Arminen mit Krämpfen zu kämpfen hat - der Zweitligist hält weiter dagegen, will das mögliche Elfmeterschiessen, während wir mögliche Konterchancen einfach zu unsauber ausspielen. So gibt es tatsächlich noch zwei Chancen für die Gäste: Kersken, mit nach vorn gekommen, köpft eine Ecke vorbei, hat dabei aber Leite mit der Hand im Gesicht gefoult - aber auch hier sieht Osmers kein Problem und der fehlende VAR hätte den möglichen Ausgleich auch nicht verhindert. Und kurz vor Ultimo hat Young noch eine gute Gelegenheit, aber trifft aus relativ spitzem Winkel nur das Aussennetz. Und dann ist es, mit Müh und Not, geschafft, wir sind weiter - und das ist ja zweifellos das Wichtigste.

Die Tore machen wieder zwei Abwehrspieler, während unsere Offensive weitgehend ohne große Wirkung bleibt, natürlich auch, weil sie zum wiederholten Male kaum brauchbare Vorlagen bekommt. Keine Frage, Pokalspezialist Bielefeld liefert uns einen erstaunlichen Fight, macht dabei kaum Fehler, ist nicht abzuschütteln, ist mutig und engagiert, ein wirklich unangenehmer Gegner an diesem Abend. Nichtsdestotrotz spielt unsere Einfallslosigkeit und Ungenauigkeit ihnen ziemlich in die Karten, können wir unsere größere individuelle Klasse kaum ausspielen, auch wenn wir in punkto Intensität nicht nachstehen und letzten Endes die offensichtlich bessere Kondition in diesem laufintensiven Spiel mitbringen, das macht wohl schlussendlich den kleinen Unterschied zu unseren Gunsten.

Unterm Strich steht also für uns das Achtelfinale im DFB-Pokal, das ist zweifellos das Entscheidende, aber das Wie kann abermals nicht so recht überzeugen, auch wenn die Tatsache der eigenen Pokalgesetze mir natürlich bekannt und nicht zu leugnen ist. Wer weiß aber, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn wir kein Heimspiel gehabt hätten ...? Na gut, genug kritisiert: Freuen wir uns über das Weiterkommen, die gelungene Revanche für die letztjährige Blamage auf der Alm und ja, auch die entsprechenden und willkommenen Prämien - und hoffen wir, dass unsere Überstunden am Samstag gegen den SC Freiburg (gewinnt mit 3:1 in Düsseldorf) nicht allzu große Probleme machen. Auf jeden Fall werden heute so einige Unioner ziemlich müde Augen haben, so spät, wie es an diesem Mittwochabend geworden ist, wobei das Triumphgefühl sich in überschaubaren Grenzen halten dürfte: Dieser Pokalabend war eben für alle ziemlich anstrengend.

27. Oktober: 1. FC Union - Kadercheck und Stand nach neun Pflichtspielen

Am vergangenen Freitag verlor Union Berlin mit 0:1 gegen Werder Bremen.
Am vergangenen Freitag verlor Union Berlin mit 0:1 gegen Werder Bremen.  © Carmen Jaspersen/dpa

Icke: Acht Bundesligaspiele und ein Pokalspiel sind gespielt. Wie ist der aktuelle Stand bei Union und wie zeigt sich der Gesamt-Kader? In der Bundesliga haben wir 10 Punkte in acht Spielen geholt und im DFB-Pokal stehen wir in der zweiten Runde. Rein optisch ist das ok und entspricht den normalen Erwartungen.

Am Mittwoch (29. Oktober) spielen wir im DFB-Pokal die zweite Runde gegen Arminia Bielefeld. Ja genau gegen diese Bielefelder, die uns im Vorjahr eliminierten. Da gilt es etwas gutzumachen. Ohne Wenn und Aber.

Aber zurück zum Kader und dem aktuellen Stand. Trainer Baumgart und der Kader haben nicht enttäuscht. Bäume ausgerissen aber ebenso wenig. Kurioserweise holten wir unsere Bundesliga-Punkte genau dort, wo man es nicht unbedingt erwarteten musste.

Zum Beispiel in Frankfurt und zu Hause gegen Stuttgart. Den dritten Sieg gab es gegen Gladbach und dazu noch einen Punkt zu Hause gegen den HSV. Die erste Pokalrunde gewann man in Gütersloh sicher. Vor den Pflichtspielen allerdings konnte einem Himmel-Angst werden. Gingen doch die beiden letzten (und relevanten) Testspiele gegen Olympiakos und gegen Espanyol beide (zu Hause!) verdient verloren.

Es zeigte sich klar, wir können kein vernünftiges Angriffsspiel gestalten. Es sind einmal kurze gute Phasen – wie je ca. 20 Minuten in Frankfurt und gegen Stuttgart dabei – aber das war es dann auch schon gewesen. Diejenigen, die das vor der Saison anmahnten und Verbesserungen im Mittelfeld forderten – behielten leider Recht. Gott sei Dank schafften wir es, unsere Abwehr zu stabilisieren. Rönnow, Doekhi, Querfeld, Leite und Khedira sind nach wie vor das Maß aller Dinge bei uns. Ausfallen darf von denen aber auch keiner. Wir können sie nicht gleichwertig ersetzen. Am Anfang der Saison schaffte das überraschend dann doch Rothe, der Leite ersetzen musste und das unter den Umständen doch ganz ordentlich machte. Kral, der in den Vorbereitungsspielen in der Dreierkette eingesetzt wurde, spielte kaum noch eine Rolle. Obwohl er – wenn er spielte – oft überzeugen konnte. Und nicht zu vergessen, er ist Nationalspieler seines Landes. Ogbemudia und Nsoki spielten bisher gar keine Rolle. Wobei man sich fragen muss, wozu wurde Nsoki geholt?

Im Mittelfeld haben wir leider viel zu wenig verändert. Die Stamm-Formation hat(te) sich mit Trimmel (Juranovic), Khedira, Kemlein (Schäfer), Köhn (Skov) gefunden. Bis auf Köhn sind das alles Spieler, die schon im Vorjahr bei uns spielten. Ein spielerisch begabter 8er wäre hier absolut zwingend notwendig gewesen. Auch zum Einsatz kamen Haberer zentral und auf der rechten Außenbahn. Sowie Rothe, der auch auf der linken Außenbahn eingesetzt wurde. Im Mittelfeld ist es Markgraf, der keine Einsätze hatte. Er ist verletzt. Aber auch im fitten Zustand hat er Köhn, Skov, Rothe und Juranovic als Konkurrenten. Da würde eine Leihe schon Sinn machen.

Und vorn? Da haben sich Burke, Ilic und Ansah in den Vordergrund gespielt. Burke durch Tore und Schnelligkeit, Ilic durch Tor-Vorbereitungen und kluge Ballverteilungen und Ansah als unser Schützenkönig. Skarke hatte einige Chancen, überzeugte aber nie. Genauso Jeong. Viele waren skeptisch, warum wir ihn nach einem eher bescheidenen Leih-Jahr für viel Geld (rund vier Millionen) verpflichteten. Die Zweifel wurden eher noch verstärkt. Noch schlimmer stellt es sich bei Ljubicic dar. Auch er war uns vier Millionen wert. Und bekommt gar keine Einsätze mehr. Da darf man fragen, wer sich genau was bei diesen Verpflichtungen dachte? Bei Preu sieht es aus, wie bei Markgraf. Eine Leihe wäre wohl angebracht. Er ist ohne reale Einsatz-Chance. Burcu war lange verletzt und trainiert jetzt wieder. Bogdanovic zerschießt die Netze bei den Junioren und saß schon mehrere Male auf der Bank bei den Profis. Beide warten auf ihre Chance. Sie können eigentlich nur gewinnen, so sie eingesetzt werden.

Ergänzt wird der Kader durch den 2.Keeper Raab und der Nummer drei Klaus. Resümee - Tabellenplätze und Punkteausbeuten sind in Ordnung. Die Kaderzusammenstellung ist verbesserungswürdig, weil zu viele Spieler ohne Einsatz-Chancen nur die Trainingsgruppe ergänzen. In Mittelfeld und Angriff fehlen Führungsspieler. Die vorhandenen Spieler im zentralen defensiven und offensiven Mittelfeld erfüllen die Anforderungen für ein modernes oder kreatives Offensivspiel nicht. Warum Spieler wie Nsoki, Ljubicic oder Starke verpflichtet wurden, entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen. Preu und Markgraf brauchen im Winter Leihvereine. Die Vertragsverlängerung von Haberer hatte sicherlich einen Sinn. Aber welchen? Im Winter haben wir das nächste Mal die Chance unseren Kader zu verbessern und für Spieler ohne Perspektive eine Lösung zu suchen. Hoffen wir, dass Horst Heldt dem blassen Sommer, keine noch blassere Winter-Transfer-Phase folgen lässt.

Unsere aktuell 20 ersten Spieler (Rönnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn, Burke, Ilic, Ansah, Raab, Kral, Rothe, Juranovic, Haberer, Schäfer, Skov, Jeong, Skarke) haben schon ein ordentliches Bundesliga-Niveau. Es sind aber teilweise zu gleiche Spieler-Typen vorhanden. Und bestimmte Profile fehlen. Burcu und Bogdanovic könnten uns noch positiv überraschen.

Was genau mit Preu, Markgraf, Ogbemudia, Nsoki und Ljubicic wird, muss im Winter geklärt werden. Wie unsere Tribünen-Spieler plötzlich explodieren können, zeigt das Beispiel Prtajin mehr als deutlich. Neun Torbeteiligungen in sieben Spielen sprechen eine klare Sprache. Das heißt aber auch, wir müssen uns selbst hinterfragen, ob bei uns immer alles richtig läuft? Verstärkungen im Winter wären sinnvoll. Aber jetzt gibts erst einmal die nächste Pokalrunde gegen Bielefeld und die ist schon übermorgen. Kurz-, mittel-, und langfristig - wir haben genug zu tun! Eisern.

25. Oktober: Knapp verloren in Bremen

Der 1. FC Union Berlin verliert am Freitag 1:0 gegen den Werder Bremen.
Der 1. FC Union Berlin verliert am Freitag 1:0 gegen den Werder Bremen.  © Carmen Jaspersen/dpa

Unionfux: Es ist gar kein so schlechtes Spiel unserer Jungs in Bremen - zumindest bis zur ärgerlichen Auswechslung von Andrej Ilic noch in der ersten Hälfte (Kreislaufschwierigkeiten, möglicherweise wegen Magen/Darmproblemen - gute und schnelle Besserung!!), wir haben ein paar offensive Momente, die besten zwei vor der Pause (sogar ohne Ilic): erst schießt Ansah aus zwanzig Metern knapp vorbei, dann köpft Doekhi nach Trimmelecke ebenfalls knapp links daneben. Doch in der zweiten Hälfte machen wir nach vorne einfach zu wenig, um das Spiel möglicherweise auf unsere Seite zu ziehen.

Bremen kann eigentlich mit seinem Ballbesitz nicht allzuviel anfangen, hat dann aber nach gut siebzig Minuten einen genialen Moment, als Sugawara Grüll, der leider hauchzart nicht im Abseits steht, auf rechts bedient, der hat Platz, dringt in den Strafraum ein, lässt den zu zögerlichen Leite aussteigen und schlenzt den Ball links hoch ins Eck - von nem Sonntagsschuss will ich da nicht schreiben, denn erstens ist es Freitag und zweitens will er ihn genau dorthin haben. Und das entscheidet letztlich das Spiel, denn wir versuchen nochmal so einiges, doch es fehlt wie so oft die Genauigkeit, kaum eine Flanke kommt an (Rothe!) oder die langen Bälle können nicht verarbeitet werden bzw. schon der vorletzte Pass kommt nicht an. Symptomatisch der letzte Versuch in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, als Skarke ein Zuspiel auf der Grundlinie verstolpert.

Situationen wie die von Burke nach gut einer Stunde, der den Ball auf rechts hat, aber den Ball nicht am Abwehrspieler vorbeibekommt, um Ansah in Szene zu setzen oder Skarke, der freistehend den Ball direkt nimmt und weit am Kasten vorbeisemmelt, können nicht genutzt werden, weil einfach die Präzision fehlt, die Ruhe oder einfach nur die richtige Entscheidung, möglicherweise auch hier und da das Glück. So richtig kann man keiner Chance hinterhertrauern, die unbedingt hätte sitzen müssen, insbesondere die Standards sorgen kaum für Gefahr. Dass Schiedsrichter Schlager etwas einseitig pfeift, kommt noch hinzu, ist aber unterm Strich nicht der Grund, dass wir nach insgesamt fast hundert Minuten mit leeren Händen dastehen, sondern lediglich die eine unwiderstehliche Situation, die der Gegner für sich nutzt.

Besser ist Bremen nicht unbedingt, aber das interessiert hinterher bekanntlich nicht und auch uns fehlen die Mittel, die es braucht, die drei Spitzen gefährlich einzusetzen, gerade nach dem Ausfall vom so wichtigen Ilic, der ja doch die langen Bälle festmachen und entscheidend weiterleiten kann. Aber das Problem ist ja nicht unbedingt neu und auch die eingewechselten Spieler können keine Akzente setzen, bleiben mehr oder minder blass. Eigentlich sehen wir ein klassisches 0:0 - mit dem einen Schönheitsfehler bzw. die Einzelleistung, die dummerweise den Ausschlag gibt, den wir aber ehrlicherweise unsererseits nicht zu bieten haben. Es bleibt also dabei, zumindest bis hierher - geraten wir in Rückstand, haben wir dann Mühe, zu antworten.

Insgesamt fehlt bei uns jedoch etwas der Punch, der Biss und vielleicht auch der Wille, das Spiel zu gewinnen, Fleiß alleine, den man unserer Mannschaft ja selten absprechen kann, ist dann eben zu wenig - und wie hat mir mal der gute Kai, ein altgedienter Unioner, gesagt: „Wenn du ein Spiel nicht gewinnen willst, verlierst du’s am Ende.“ Ja, da ist schon was dran.

23. Oktober: Kann Union auch in Bremen gewinnen?

Im Mai trennten sich Union Berlin und Werder Bremen in der Alten Försterei mit einem 2:2-Unentschieden.
Im Mai trennten sich Union Berlin und Werder Bremen in der Alten Försterei mit einem 2:2-Unentschieden.  © Andreas Gora/dpa

Icke: Das nächste Freitag-Abend-Flutlichtspiel steht an. Union spielt in Bremen. Nachwaschen wäre die beste aller Ideen. Nachdem wir Gladbach zu Hause mit 3:1 schlugen, wären drei weitere frische Punkte – zur Stabilisierung im oberen Drittel – äußerst beruhigend.

Ja, ok … ein Unentschieden geht auch noch. Darüber hinaus könnte Baumgart den Beweis antreten, ein gewisses Maximum aus unserer Truppe herauskitzeln zu können. 3800 Unioner begleiten die Mannschaft nach Bremen. Ein guter Fußball-Mob!

Bei uns lichtet sich das Lazarett. Burke, Juranovic, Schäfer, Trimmel und Buric trainieren schon wieder mit der Mannschaft. Allerdings fallen Skov und Markgraf weiterhin aus. Das aber macht gar nichts. Auf der linken Außenbahn ist Union stark besetzt.

Dort hat sich Köhn, nach der Skov-Verletzung zuletzt festgespielt. Interessant dabei, Köhn spielte ein Jahr bei Werder (per Leihe). Bremen wollte aber die vier Millionen Ablöse nicht zahlen. Wir schon und bisher zeigt die Köhn-Leistungskurve nach oben. Der zweite Bremer - Burke - dürfte ebenfalls gut motiviert zum Auswärtsspiel fahren. Die Bremer dachten, die Burke-Verlängerung wäre ein Selbstläufer. Das war sie offensichtlich nicht. Die Fans dürften allerdings die Schuld bei Burke allein sehen. Ergo … Bremer Pfiffe sollten ihm vorrangig als seine Anerkennung dienen.

Gegen Bremen haben wir eine positive Bilanz. Von insgesamt elf Bundesligaspielen gingen wir sechsmal als Sieger vom Platz. Viermal gewann Bremen und ein Unentschieden gab es. Das letzte Spiel in Bremen konnten allerdings die Bremer Ende 2024 deutlich mit 4:1 gewinnen. Wir hätten demzufolge hier etwas richtig zu stellen.

Da Schäfer ein paar Tage nicht trainieren konnte, rechnen wir wieder mit Kemlein neben Khedira. Trimmel sollte auch wieder fit sein und ganz vorn dürfte Burke den Vorzug gegenüber Skarke erhalten. Das wären dann: Rönnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn – Burke, Ilic, Ansah.

Verletzt oder angeschlagen sind bei Bremen noch: Wöber, Stark, Agu, Deman, Schmidt, Weiser und Musah. Top-Star Boniface soll angeblich wieder fit sein. Ob er wirklich von Beginn an spielt, ist aber fraglich. Für die Bremer Psyche allerdings wäre das sehr wichtig. Mit 8 Punkten sind die Norddeutschen eher durchwachsen gestartet. Umso wichtiger sind die 3 Punkte für uns. Klappt das, so hätte wir schon 5 Punkte zwischen uns und Werder gebracht. Wir glauben dran! Eisern.

21. Oktober: Eine halbe Stunde zum Verlieben

Danilho Doekhi galt beim 1. FC Union lange Zeit als Wechselkandidat.
Danilho Doekhi galt beim 1. FC Union lange Zeit als Wechselkandidat.  © Soeren Stache/dpa

Unionfux: In fast allen Berichten zum letzten Heimspiel, egal ob in der Sportschau, im Sportstudio oder bei DAZN, wird weitaus mehr über die Gladbacher Niederlage geredet als über unseren Sieg - es geht im Grunde nur um die anhaltende Krise der Borussia, um uns geht es kaum. Dass wir, zumindest mittlerweile, ein Stiefkind der Sportberichterstattung sind (von lokalen Medien vielleicht mal abgesehen), daran hat man sich gewöhnt, es verwundert und amüsiert trotzdem jedes Mal in seiner unverhohlenen Auffälligkeit. Andererseits ist es natürlich gut, dass unsere drohende Krise erstmal abgewendet wurde - ein Verein auf Platz neun ist logischerweise weit weniger spektakulär. Und unser Sieg am Freitag ist eine große Erleichterung und eminent wichtig, doch fast noch wichtiger ist das Wie.

Denn die erste halbe Stunde des Spiels ist so überzeugend wie seit Ewigkeiten nicht, wir sind präsent, konzentriert und giftig, pressen wie verrückt, setzen nach, wo es nur geht, schalten schnell um, marschieren konsequent nach vorn. Es gibt nicht den geringsten Zweifel, wer hier Herr im Haus ist, wer hier heute gewinnen muss, will und wird. Und so entstehen die beiden Tore durch blanken Willen, sie werden quasi erzwungen: Erst holt Köhn kurz nach dem Anpfiff einen Eckball durch konsequentes Nachsetzen heraus, den Doekhi unhaltbar und entschlossen einköpft, dann gibt es eine Balleroberung durch Kemlein und Leite. Wie Ansah dann durch drei Gladbacher hindurchgeht und Doekhi wacher ist als die gesamte Gladbacher Abwehr, das ist schon beeindruckend, das macht Spaß und es bringt die Erkenntnis, dass die Mannschaft das auch kann - einen Gegner dominieren, auch, wenn man das lange nicht mehr gesehen hat und das manchmal kaum noch vorstellbar ist. Obendrauf gibt es hier und da was Überraschendes, wie etwa Skarkes Aktion vor dem zweiten Tor, als er erst den Ball im Vollsprint clever erobert und dann versucht, den weit vor seinem Tor stehenden Nicolas zu überlisten - das wäre eine wirklich bemerkenswerte Torpremiere des fleißigen Stürmers gewesen. Wahr ist aber auch, dass wir nach dem etwas überraschenden Anschlusstreffer beinahe vollkommen von dieser Linie abkommen und dem Gegner das Spiel überlassen, in der Folge wird unsererseits kaum noch agiert, sondern lediglich reagiert und kaum noch Druck aufgebaut. Speziell nach dem Vierfach-Wechsel der Borussen nach einer Stunde sind wir zeitweise ziemlich unter Stress, stehen permanent hinten drin, spielen keinen Fußball. Fällt da der durchaus mögliche Ausgleich, kippt höchstwahrscheinlich das Spiel, denn ob wir dann den Faden nochmal gefunden hätten, während die Gäste vom Niederrhein jede Menge Morgenluft in der Abendstimmung der Alten Försterei gewittert hätten, ist mehr als fraglich. Glücklicherweise macht der für seine Verhältnisse ungewöhnlich offensive Khedira dann doch das dritte Tor, nimmt einen abgewehrten Ball an der Strafraumgrenze mit der Innenseite kontrolliert volley und schickt ihn genau durch die einzige Lücke ins linke Toreck, der Gladbacher Keeper Nicolas zuckt nicht mal - und da schwindet bei den Gästen schon der Glaube, noch einen Punkt mitzunehmen, unsere Brust wird gleichzeitig wieder breiter und wir bringen die drei Punkte letztlich relativ ungefährdet über die Ziellinie. Funfact am Rande: Unser letzter Heimsieg mit mehr als einem Tor Unterschied datiert tatsächlich noch aus dem Jahre 2023, am 20. Dezember schlugen wir den 1. FC Köln nach Treffern von Hollerbach und Fofana mit 2:0, Trainer seinerzeit: Nenad Bjelica.

Natürlich ist Gladbach in seiner Krise der richtige Kontrahent zur richtigen Zeit, doch oft genug spielen wir ja auch gern Aufbaugegner, eine Selbstverständlichkeit ist es also nicht. Und logischerweise ist kaum zu erwarten, dass wir die Dominanz der ersten halben Stunde das gesamte Spiel durchziehen. Letztlich bewegen sich sogar die blanken Zahlen in gewohnten Dimensionen: Ballbesitz 37 Prozent, Passquote 70 Prozent. Doch muss uns bewusst sein, dass andere Mannschaften unsere zwischenzeitliche Passivität und Ungenauigkeit wohl bestraft hätten. Deswegen brauchen wir weiterhin mehr Präzision, mehr Ideen und den Spirit der ersten dreißig Minuten, um mal wieder eine etwas entspanntere Saison zu erleben. Da zudem am letzten Wochenende fast alle Begegnungen in unserem Sinne ausgehen, haben wir erstmal ein wenig Platz (sechs Punkte) nach unten, sind vorerst im Soll - trotzdem wäre es prima, wenn man an alldem in Bremen weiter erfolgreich arbeiten könnte. Dem so wichtigen Schritt am vergangenen Freitag müssen jetzt unbedingt weitere folgen.

18. Oktober: Unions Defensive schlägt Gladbach überzeugend

Die Eisernen konnten sich am Ende über den zweiten Heimsieg freuen.
Die Eisernen konnten sich am Ende über den zweiten Heimsieg freuen.  © Soeren Stache/dpa

Icke: 3:1 im Freitagabend-Spiel unter Flutlicht gegen die Gladbacher Fohlen. Das war hochverdient, engagiert und konzentriert. Vorn brachte Baumgart Skarke auf Rechtsaußen. Dafür blieben Burke und Jeong erst mal auf der Bank. Kemlein spielte als 8er neben Khedira. Die restliche Mannschaft wurde nicht verändert. Die Fohlen landen dadurch auf dem letzten Tabellenplatz. Union dagegen klettert - wenn auch vorübergehend - auf Platz 7. Punktgleich mit dem Sechsten (Köln) und nur einen Punkt hinter Platz 5 (Leverkusen). Allerdings spielen alle anderen Mannschaften auch erst am Sonnabend und Sonntag. Die Tore für Union erzielten: 2x Verteidiger Doekhi und Khedira, der mit seinem 3:1 (81.Minute) den Deckel auf das Spiel machte.

Der 1. FC Union ging gleich in der 3.Minute mit 1:0 in Führung. Gegen Doekhis Kopfball-Torpedo (nach Trimmel-Ecke) hatten die Gladbacher keine Chance. Er setzte sich wuchtig durch. Das war Tor Nummer 9 von Doekhi in der Bundesliga. Er nähert sich seiner alten Torgefährlichkeit. Auch das 2:0 schießt Doekhi (26.Minute). Ansah setzte sich in Weltklasse-Manier auf halblinks im Dribbling gegen drei Gladbacher durch und trifft den rechten Pfosten. Doekhi reagiert am schnellsten und schießt den Abpraller ein. Wow! Zwischenzeitlich schafften die Gladbacher mit einer guten Kombination den 2:1 Anschlusstreffer (33.Minute) durch Tabakovic. Aber Khedira macht mit seinem 3:1 (81.Minute) den Deckel auf das Spiel. Der Ex-Unioner Friedrich auf Gladbacher Seite kann einen Freistoß noch per Kopf abwehren. Der Ball landet aber wieder bei einem defensiven Spieler (Khedira) von Union, der präzise unten links einnetzt. Es passte an diesem Abend. Auch der pausenlose 90 Minuten Dauer-Support der Union-Ultras (die, die Gegengerade ansteckten) war lobenswert und ist mitnichten selbstverständlich.

Das Spiel hatte mehrere verschiedene Phasen. Die ersten 15 Minuten beherrschte Union regelrecht. Hatte noch mehrere gute Chancen. Der König der ersten Viertelstunde war Köhn. Was er da auf links vorn und hinten (!) abriss, war sehenswert. Ab der 25.Minute etwa entdeckte Gladbach seine Spielkultur wieder. Jetzt gelangen ordentliche Ball-Passagen. Hundertprozentige Chancen gabs - außer in der 33.Minute (Anschlusstor) - trotzdem nicht. Auch in der zweiten Halbzeit begann Union wieder stark. Um dann später die Regie an die Fohlen abzugeben. Hier hätte noch etwas kippen können. Aber Unions Defensive stand. Bis dann eben unser 6er und Vize-Kapitän Khedira - das Spiel endgültig entschied.

Kemlein durfte 90 Minuten durchspielen. Gut so, weil neben einer grundsoliden Abwehrarbeit konnte er auch immer wieder Impulse nach vorn geben. Unser offensives Spiel wurde durch Kemlein klar besser. Köhn auf der linken Außenbahn machte ebenso ein starkes Spiel. Er wurde ausgewechselt, weil er rotgefährdet war. Ansah hatte zwar "nur" einen Assist, aber immer mal wieder sah man seine Ballsicherungen, die eben SO, nur wenige können. Und seine Torvorbereitung hätte einem Messi zur Ehre gereicht. Ausfälle gab es auf Seite der Unioner keine. So gewinnt man dann überzeugend. Eisern.