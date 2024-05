Union-Berlin-Blog: Union-Revival der "alten Säcke" um den FC User 04 und wuhDoo 23

Union-Fans freuen sich über den Klassenerhalt. © Andreas Gora/dpa

Icke: In der Saison 2004/05 rutschten wir bis in die Regionalliga runter. Da wussten wir noch nicht, es kommt noch schlimmer und in der kommenden Saison landeten wir dann prompt in der Oberliga Berlin.

Zu der Zeit konnte man alle 4.631 Zuschauer (im Durchschnitt) mit Handschlag begrüßen. Jeder kannte jeden. Es gab Spiele, da kamen keine 2.000 Leute. Unvorstellbar und doch "erst" 20 Jahre her. Sportlich und vor allem wirtschaftlich hatte Union damals nichts zu lachen.

Und trotzdem waren die paar Männekens bei den Spielen meistens gut gelaunt. Und so entstand aus einer simplen Frage ("Was kostet Flutlicht?") im Unionforum ein richtig geiles Union-Event. Organisiert und durchgeführt von Fans für Fans. Irgendwann ging diese Sinn- und Endlos-Diskussion dieser wuhDoo-Anhänger den meisten Usern gehörig auf die Nerven.

"WuhDoo halts Maul" war nicht selten zu hören. Es gründete sich unter dem Namen FC User 04 eine Gegenbewegung, die nur ein Ziel hatte, den Verblendeten das Licht auszuknipsen. Die Frotzeleien im Internet schaukelten sich hoch und man beschloss die Sache auf dem Fußballplatz zu klären.

Monatelanges hartes Training (okay, ein bisschen übertrieben) und eine akkurate Organisation folgten. Bis sich dann am 24. September 2004 die Giganten gegenüberstanden. Unions Trainer Pico Voigt (er schaute von oben zu) zeigte sich verwundert, dass das Spiele der Spiele (so wurde es genannt) auf dem heiligen Rasen stattfand. Natürlich mit Flutlicht. Das RBB-Fernsehen war anwesend, Frau Puppendoktor Pille als ärztliche Betreuung und (gefühlt) so viele Zuschauer, wie bei den Heimspielen von Union.

Auf der einen Seite bei den Usern mit Manager Andre (Rolle), Spieler-Trainer Block M, Icke, Ratze, Marsch, der große Olli, Don J. nebst Tochter, Oskar (Kosche), Reichii, marian, Block M. jun, Icke jun., BeCe Bierfreund, Zimmi Wildau, Ajax, Sabina und Brillenkicker, Panzafahrer und Turtle, Ajax, jun, Tekmessa. Auch Ex-Manager Christian Beeck machte ein paar Spiele für die User, nicht aber bei diesem Spiel).

Auf der Seite der wuhDoos sah man El_Devino (Dirk Thieme), Spieler-Trainer TeeCee (der uns gestern Abend von oben zuwinkte), Satansbraten, boone, (den Spieler) Jörg (Hellwig), Torquay, kohlse, Skorpio, wumme (unser Stadion DJ), Anno und Anno jun., bunki (Kurier), Mikro, Mehl Gipson, rho, felice, Der Diak, Immer da, Otty, Satan jun., Rote Wölfin, Excelsia, Mo, Simpson, Clemec, Shiwago, Mirko Immerzu und natürlich Frau Puppendorktor Pille.

Einige – wie der schon erwähnte TeeCee – haben uns von ganz oben aus verfolgt. Auch die User-Sponsorin Sabina (Sohn Panzafahrer und Tochter Turtle waren da) und die "gute Seele" von Union – Tekmessa verfolgten uns auch von ihren Logen-Plätzen. Ebenso von ganz oben hat der User-Top-Torjäger Marsch zugeschaut. Welche schmerzhaften Abgänge …

Das Ergebnis damals – zweitrangig. Ok, die Zurechtweisung der Irrgeleiteten wurde knapp verfehlt. Aber im Ernst, es zeigte - und zeigt es noch heute - was den 1.FC Union wirklich ausmacht. Das sind nicht die prachtvollen (Stadion-) Bauten und die millionenschweren Spieler, nein es sind die Fans, die auch in furchtbaren Zeiten etwas auf die Beine stellen (was seines Gleichen sucht) und das "Besondere" ausmachen. Natürlich gehören auch das Weihnachtssingen und das Turnier der Wildauer Kickers dazu. Und viele weitere Events mit Engagement.

Der "Spieler Jörg" (Jörg Hellwig, ehemaliger TV-Mann beim DDR-Fernsehen und RBB) gab seine Rentner-Idylle kurzzeitig auf und hatte mit der Organisation dieses Revival-Events für rund 50 Gäste reichlich Arbeit. Ein Dankeschön an dieser Stelle nach Berlin-Mahlsdorf.

Einer der Höhepunkte des Abends folgte dann – mit dem erneuten gemeinsamen Anschauen des Spiels. Und so manche Erklärung nach 20 Jahren kam erst an diesem Abend J … ein kräftiges "Eisern" auf die Fan-Kultur!