13.07.2026 18:39 Union Berlin "eine Mannschaft von Helden": Wie passt das mit Testkick-Pleiten zusammen?

Dass in der Saisonvorbereitung Testspiele in die Hose gehen, kommt vor - dass sich Union Berlin gegen zwei Regionalliga-Klubs blamiert ist aber bedenklich.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Dass in der Saisonvorbereitung Testspiele in die Hose gehen, ist nicht ungewöhnlich - dass sich Union Berlin gegen zwei Klubs aus der Regionalliga blamiert, liefert aber schon ein wenig Anlass zur Sorge, oder nicht?

Union-Coach Mauro Lustrinelli (50) hat mit seiner Mannschaft noch einen weiten Weg vor sich. © Soeren Stache/dpa Nach dem 1:1 beim Chemnitzer FC und der 0:2-Pleite gegen Carl Zeiss Jena schrillen beim neuen Coach Mauro Lustrinelli (50) offenbar noch längst nicht die Alarmglocken, ganz im Gegenteil. "Mein Fazit zum Spiel ist, dass wir eine Mannschaft von Helden haben", erklärte der Schweizer vollmundig nach der Schlappe in Jena. Geht das Schönreden von Niederlagen etwa schon wieder los? Seine doch etwas überraschende Aussage begründete der 50-Jährige mit dem Trainingsrückstand seiner Mannschaft. Schließlich habe man in den vergangenen zwei Wochen "mehr Testspiele als Training gemacht", merkte der Trainer an. 1. FC Union Berlin Union Berlin überrascht mit neuem Trikot: Von der Baustelle direkt aufs Spielfeld Eigentlich rechtfertigen die Hauptübungsleiter schlechte Spiele in der Vorbereitung oftmals mit dem harten Trainingsprogramm ihrer Schützlinge und nicht mit zu wenig. "Die Spieler wollen unbedingt. Sie haben die Bereitschaft, die Sachen, die wir trainieren, auf den Platz zu bringen und man sieht die Entwicklung". Allerdings sei sein Team noch sehr weit weg, von dem, was er sich als Spielidee vorstelle, merkte Lustrinelli an. Die Resultate wolle er außen vor lassen.

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