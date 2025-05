Union Berlin: Entscheidung um Ilic gefallen

Berlin - Unter Steffen Baumgart (53) blühte er zuletzt richtig auf. Endlich schien Andrej Ilic (25) nach einem schwierigen ersten Halbjahr bei Union Berlin so richtig angekommen zu sein. Nun aber ist klar: Seine Zeit endet im Sommer.

Bei Andrej Ilic (25) platzte in der Rückrunde der Tor-Knoten. © John MACDOUGALL/AFP

Der Serbe ist nur ausgeliehen und wird zu seinem Stammverein OSC Lille zurückkehren. Zuletzt wurde immer wieder über seine Zukunft spekuliert. So sicherte sich Union eine Kaufoption, diese aber lassen die Eisernen verstreichen.

Er wird vor dem Heidenheim-Spiel zusammen mit vier weiteren Union-Stars verabschiedet. Unter anderem dabei: Leihgabe Wooyeong Jeong (25), der zum VfB Stuttgart zurückgeht. Auch beim Südkoreaner verzichtet der Hauptstadtklub auf die vereinbarte Kaufoption.

Für Ilic dürfte das Kapitel Union eines mit Höhen und Tiefen gewesen sein. Von Bo Svensson (45) noch komplett links liegen gelassen, erkämpfte sich der 25-Jährige unter Steffen Baumgart einen Stammplatz und wurde zuletzt immer wertvoller.

All seine fünf Tore gelangen ihm in der Rückrunde. Das klingt für einen Stürmer nach einer durchschnittlichen Quote, bei Union hat man als alleinige Spitze jedoch einen recht schweren Stand.