Union Berlin erlebt noch einmal "Die besten aller Tage"

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Die besten aller Tage macht Union Berlin zurzeit nicht mit, da lohnt sich (nicht nur) für Fans ein Blick auf erfolgreichere Zeiten, die noch gar nicht so lange zurückliegen.

Kapitän Christopher Trimmel (37) wird in der Dokumentation "Union - Die besten aller Tage" stellvertretend für die Mannschaft in den Fokus gerückt. © Weltkino Filmverleih, IT WORKS! Medien (Bildmontage) Während die Mannschaft um Coach Nenad Bjelica (52) und Kapitän Christopher Trimmel (37) nach dem grandiosen Höhenflug der vergangenen Jahre so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist, beschäftigt sich die Dokumentation "Union - Die besten aller Tage" aus dem Hause Weltkino Filmverleih eben mit diesem märchenhaften Aufstieg. Regisseurin Annekatrin Hendel (60) hat die Mannschaft auf dem Weg in die Champions League über zwei Jahre hautnah mit der Kamera begleitet und gewährt neben Spielszenen und Trainingseindrücken vor allem einen Einblick hinter die Kulissen der Köpenicker, denn Fußball nimmt das Werk "fast so ein bisschen als Grundrauschen" mit, wie Kommunikations-Chef Christian Arbeit (50) TAG24 in einem Interview erklärte. Es ist ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, so tauchen beispielsweise Spieler wie Sheraldo Becker (28), Grischa Prömel (26) oder Taiwo Awoniyi (24) auf, die den Verein inzwischen verlassen haben. 1. FC Union Berlin Union Berlin: Hollerbach bricht Training ab, schlägt jetzt endlich seine Stunde? Und natürlich gibt es die Renaissance von Erfolgscoachs Urs Fischer (57) und seinem Trainerteam, auch wenn der Schweizer bei Weitem nicht im Mittelpunkt des Films steht.

Regisseurin Annekatrin Hendel (60) hat den Verein rund zwei Jahre mit der Kamera begleitet, ohne die Mannschaft in den Mittelpunkt zu stellen. © Martin Farkas

Arbeit im Forsthaus im Mittelpunkt und plötzlich taucht Isco auf

Union-Präsident Dirk Zingler (59, l.) und Kommunikations-Chef Christian Arbeit (50) sind zwei der Hauptprotagonisten des Films, die einen Einblick in die Arbeit auf der Geschäftsstelle geben. © IT WORKS! Medien (Bildmontage) Der fokussiert sich eher auf die alltägliche Arbeit im sogenannten Forsthaus, der Geschäftsstelle der Eisernen. Präsident Dirk Zingler (59), Christian Arbeit und die beiden Mitarbeiterinnen Stefanie Vogler und Katharina Brendel gewähren den Zuschauern hier einen schon beinahe intimen Einblick. Es herrscht ein familiäres Verhältnis. Der Präsident wird von seinen Angestellten liebevoll "Papi" genannt. Hier wird kein Blatt vor den Mund genommen und auch eine Bierflasche in der Hand ist keine Seltenheit. Dem Zuschauer wird dabei sogar ein kleiner Einblick in die Vereinspolitik gegeben, wenn beispielsweise über einen Trikot-Deal oder die Organisation der Fan-Reise zum Europa-League-Gastspiel in Braga beraten wird. Auch die Pläne für das neue Stadion An der Alte Försterei werden kurz angerissen. 1. FC Union Berlin Union-Berlin-Blog: Europameister 2024 Deutschland? Etwas überraschend ist sogar der geplatzte Deal mit Ex-Real Star Isco (31) Teil des Films. Der 31-Jährige wird unter anderem bei seiner Ankunft und beim Medizincheck gezeigt, bevor er nach einigen Querelen unverrichteter Dinge wieder abreist.

