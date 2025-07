Bedient sich Union Berlin bei einem Rivalen aus der Bundesliga?

Alles in Kürze

Eintracht Frankfurts Rechtsverteidiger Aurelio Buta (28) wird mit einem Wechsel zu Union Berlin in Verbindung gebracht. © Arne Dedert/dpa

Das schlagkräftige Duo bildet seit drei Jahren das Herzstück der Köpenicker Defensive und dürfte nur schwer zu ersetzen sein.

Allerdings könnte die "Berliner Mauer" auch noch an anderer Stelle bröckeln, denn Josip Juranovic (29) wird ebenfalls mit einem Transfer in Verbindung gebracht - mehrere Vereine aus der Premier League sollen den 29-Jährigen auf dem Zettel haben.

Darauf, dass es im Fall des Kroaten jetzt konkret werden könnte, deutet womöglich das Union-Interesse an Rechtsverteidiger Aurelio Buta (28) vom Liga-Rivalen Eintracht Frankfurt hin, von dem Bild zuerst berichtete.

Der schnelle Portugiese steht seit Sommer 2022 bei den Adlerträgern unter Vertrag und verfügt über die Erfahrung von 48 Bundesliga-Partien. Zuletzt spielte er aber keine große Rolle mehr in den Planungen der Hessen, war in der vergangenen Spielzeit an den französischen Ligue-1-Absteiger Stade Reims verliehen.