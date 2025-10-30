Union Berlin kämpft sich ins Achtelfinale: "Fight, den alle erwartet haben"

Berlin - Frühe Führung, später Sieg: Union Berlin hat sich gegen Arminia Bielefeld in der Verlängerung mit 2:1 ins Achtelfinale des DFB-Pokals geduselt, aber hinterher fragt sowieso keiner mehr nach dem "Wie".

Die beiden Torschützen Leopold Querfeld (21, l.) und Danilho Doekhi (27) liegen sich nach dem Abpfiff erschöpft, aber glücklich in den Armen. © Soeren Stache/dpa

Steffen Baumgart (53) stellte bereits im Vorfeld klar, dass für ihn nur das Weiterkommen zählt, egal wie.

Obwohl Leopold Querfeld (21) die Gastgeber bereits nach elf Minuten in Führung köpfte, entwickelte sich "der Fight, den alle erwartet haben", stellte der Union-Coach bei der Pressekonferenz nach der Partie fest.

"Wir haben einen sehr guten Fight gesehen, von beiden Mannschaften", lobte der 53-Jährige auch das Team seines Kumpels Mitch Kniat (39). "Es gab viele Situationen, wo es hätte in beide Richtungen gehen können", analysierte der Übungsleiter und entsprach damit der Ansicht von Kniat.

Am Ende war es einmal mehr Danilho Doekhi (27), der in der 106. Minute kollektive Jubelstürme in der Alten Försterei auslöste.

Der Niederländer zimmerte aus rund sechs Metern einen Abpraller unter die Latte und sorgte für die Erlösung seiner Mannschaft, die sich gegen bissige Ostwestfalen lange Zeit schwertat.