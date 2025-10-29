Union Berlin will Pokal-Revanche gegen Bielefeld: "Geht nur um eins"

Berlin - In der vergangenen Saison schied Union Berlin im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld aus. Jetzt soll die Revanche erfolgen. Die Eisernen stellen sich auf einen harten Fight ein.

Steffen Baumgart (53) will am Mittwoch mit Union Berlin unbedingt ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. © Soeren Stache/dpa

"Wir sind ein Erstligist [...], wir spielen vor heimischer Kulisse, 20.45 Uhr, geile Stimmung, und da geht's nur um eins: die nächste Runde zu erreichen", betonte Steffen Baumgart (53) in der Pressekonferenz am Dienstag. Dabei sei es ihm auch egal, wie das Ganze zustande kommt.

Wenn die Eisernen am Mittwoch ab 20.45 Uhr (Sky) in der Alten Försterei um den Einzug in die zweite Pokalrunde kämpfen, gilt es aber auch eine alte Rechnung zu begleichen.

Am 30. Oktober 2024 mussten die Köpenicker nach einer 0:2-Pleite auf der Bielefelder Alm die Segel in der 2. Runde streichen - damals war schnell die Rede von einer Blamage.

Zu diesem Zeitpunkt konnte auch noch niemand ahnen, dass der damalige Drittligist sich erst im Finale dem VfB Stuttgart mit 2:4 geschlagen geben musste. Mittlerweile sind die Arminen in die 2. Bundesliga aufgestiegen und haben in der ersten Runde gleich mal Werder Bremen aus dem Wettbewerb gekegelt.

Ein Déjà-vu, diesmal vor heimischer Kulisse, wollen die Berliner aber unter allen Umständen verhindern. Dabei kann Steffen Baumgart nicht unbedingt auf taktische Kniffe setzen, denn er und sein Gegenüber Mitch Kniat (39) kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim SC Paderborn in- und auswendig.