Union Berlin: Behrens macht den Kruse und Vertessen geht in Köpenick joggen

Berlin - Kurz vor dem Deadline Day am morgigen Donnerstag kommt bei Union Berlin offenbar noch einmal Bewegung in den Kader.

Damit würde Behrens auf den Spuren seines ehemaligen Mannschaftskollegen Max Kruse (35) wandeln, der im Januar 2022 in die VW-Stadt wechselte. Der 35-Jährige hat seine Karriere mittlerweile beendet .

Demnach wird für den 32-Jährigen, der noch bis Saisonende in Köpenick unter Vertrag steht, eine Ablösesumme von 2,5 bis 3,5 Millionen Euro fällig. Der Mittelstürmer soll bei den Wölfen einen Vertrag mit einer Laufzeit bis mindestens 2026 erhalten.

Yorbe Vertessen (23) will unbedingt zu Union Berlin wechseln und hält sich beim Joggen in Köpenick fit. © CRISTINA QUICLER / AFP, Screenshot/Instagram/yorbe_vertessen (Bildmontage)

Derweil geht in Berlin die Transfer-Posse rund um Wunschspieler Yorbe Vertessen (23) weiter. Der Flügelflitzer hat seinen Medizincheck bereits vor einigen Tagen erfolgreich absolviert.

Der 23-Jährige will unbedingt in die Bundesliga und zu Union wechseln, doch sein aktueller Arbeitgeber stellt sich noch quer. PSV Eindhoven zögert weiterhin, Vertessens die Freigabe für den Transfer zu erteilen, obwohl alle Vertragsmodalitäten bereits ausgehandelt wurden.

Der Eredivisie-Klub sucht aktuell nämlich händeringend nach einem Ersatz für den verletzten Noa Lang (24), dessen Position der abwanderungswillige eins zu eins einnehmen könnte.

Vertessen denkt aber offenbar gar nicht daran, nach Eindhoven zurückzukehren. Er hält sich stattdessen lieber beim Joggen in Köpenick fit, wie er mit einem Screenshot der Route in seiner Instagram-Story unter Beweis stellte. Knapp sechs Kilometer legte er in gut 28 Minuten zurück.

Jetzt heißt es für Oliver Ruhnert (52) und Co. also schnell eine Lösung finden, denn bis Donnerstagabend 18 Uhr müssen alle Papiere eingereicht sein, sonst platzt der Wechsel auf der Zielgeraden.