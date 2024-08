Union Berlin: Lockt jetzt auch die Premier League Robin Gosens?

Wäre da nicht der Faktor Großstadt, denn Gosens fühlt sich mit seiner Familie in der Millionenstadt Berlin nach eigener Aussage nicht wirklich heimisch und London ist freilich noch einmal um einiges größer als die deutsche Metropole.

Zwar verpassten die "Eagles" in der abgelaufenen Spielzeit das internationale Geschäft, aber mit dem deutschsprachigen Trainer und der Strahlkraft der Premier League, dürfte dieses Ziel durchaus attraktiv für den Flügelflitzer sein. Das nötige Kleingeld haben die Engländer sowieso.

Wie der niederländische Sportjournalist Rik Elfrink beim Kurznachrichtendienst X berichtete, soll nämlich auch Crystal Palace Interesse an dem 30-Jährigen bekundet haben.

Mitchell Layton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wird Robin Gosens (30) auch in der neuen Saison noch im Trikot von Union Berlin jubeln? © Andreas Gora/dpa

Da wäre es wohl schon eher denkbar, dass sich der Linksfuß quasi zurück zu seinen Wurzeln begibt, denn auch die PSV Eindhoven hat Medienberichten zufolge die Fühler nach ihm ausgestreckt.

Gosens Karriere begann einst in der Eredivisie und beim amtierenden niederländischen Meister könnte er ein weiteres Mal in der Champions League auflaufen - ein wichtiger Faktor, der ihm bei guter Leistung die Rückkehr in die Nationalmannschaft ermöglichen könnte.



Und dann steht natürlich immer noch eine Rückkehr in seine Wahlheimat Italien im Raum. Allerdings zögert der Linksaußen beim konkreten Angebot aus Turin.

Denn es handelt sich nicht um Juventus, sondern den Stadtrivalen FC Turin, dessen Präsident Urbano Cairo (67) erklärter Fan des Deutschen ist. Allerdings können auch die Norditaliener nicht mit dem Europapokal aufwarten.

Oder bleibt Robin Gosens (30) am Ende doch den Eisernen treu und beißt sich Berlin durch? Schließlich wird auch seinem neuen Coach Bo Svensson (45) nachgesagt, großer Fan von ihm zu sein. Das Rätselraten wird spätestens am Deadline Day sein Ende finden.