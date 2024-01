12.01.2024 10:31 Union Berlin mit viel Ungewissheit nach Freiburg

Für Union Berlin wartet am Samstag das schwere Auswärtsspiel in Freiburg. Die Eisernen gehen mit viel Ungewissheit in das erste Spiel 2024.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Für Union Berlin wartet am Samstag das schwere Auswärtsspiel in Freiburg. Die Eisernen gehen mit viel Ungewissheit in das erste Spiel 2024. Die Unioner wollen auch am Samstag im Breisgau jubeln und den zweiten Auswärtssieg der Saison einfahren. © Andreas Gora/dpa Die Fans der Köpenicker wissen, dass es in den verbleibenden 19 Spielen einzig und allein um den Klassenerhalt geht. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) starten die Berliner mit dem Auswärtsspiel bei den heimstarken Freiburgern. Es ist das erste von drei Spielen in Folge in der Fremde. Danach geht es zum direkten Konkurrenten aus Mainz, ehe das Nachholspiel gegen den FC Bayern auf dem Plan steht. 1. FC Union Berlin Union-Berlin-Blog: Spielt Neuzugang Vogt gleich auf der Sechs? Wo die Berliner aktuell genau stehen, weiß wohl nicht mal Trainer Nenad Bjelica (52). Der Kroate konnte in einer verhältnismäßig kurzen Winterpause nur in einem Testspiel mögliche Neuerungen testen. Gegen den Drittligisten aus Bielefeld setzten sich die Köpenicker am Ende souverän mit 2:0 durch. Union Berlin Auswärts wie ein Absteiger Petar Musa (25) war bereits 2021 für ein halbes Jahr bei Union Berlin aktiv. Wird er zurückgeholt? © Swen Pförtner/dpa Wirklich viel werden sich die Fans von Union Berlin gegen den Sport-Club nicht ausrechnen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Mit einem Sieg aus sieben Auswärtsspielen ist Union in dieser Tabelle nur auf Platz 17 zu finden. Lediglich am zweiten Spieltag gegen Darmstadt 98 (4:1) gab es einen Dreier. Die sechs darauffolgenden Partien gingen allesamt verloren. Das große Problem der Berliner ist die Offensive. Nach 15 Spielen kommt Union auf magere 17 Tore. Nur Köln und Mainz sind schlechter. 1. FC Union Berlin Aderlass bei Union Berlin: Bonucci und Fofana machen wieder die Biege! Manager Oliver Ruhnert (52) kündigte noch Verstärkungen in der Offensive an. Mit Kevin Vogt (32) wurde bislang nur ein Abwehrspieler verpflichtet. Seit Tagen kursieren Gerüchte, dass Union weiterhin Interesse an Petar Musa (25) haben soll. Der Kroate war bereits 2021 ein halbes Jahr an die Berliner ausgeliehen. Aktuell steht er bei Benfica Lissabon unter Vertrag. Mit einem Marktwert von 8 Millionen Euro wäre sicher eine ordentliche Ablöse fällig. Wie Oliver Ruhnert bereits bestätige, sind die finanziellen Mittel für Verstärkungen in der Winterpause auf jeden Fall vorhanden.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa