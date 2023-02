Union Berlin mitten im Dreikampf um die Bundesliga-Spitze: Der FC Bayern wartet schon!

Berlin - In der Bundesliga ist es an der Tabellenspitze spannend wie seit langem nicht mehr, oder besser gesagt wie noch nie seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel. Und Union Berlin ist mittendrin im Kampf um die Meisterschaft!

Dass der BVB den FC Bayern im Meisterschaftskampf fordert, ist nichts Neues, auch wenn sie in den vergangenen zehn Jahren stets den Kürzeren zogen. Doch dass diesmal auch das kleine Köpenick involviert ist, grenzt beinahe an eine Sensation.

Am kommenden Sonntag steht für Union das Gipfeltreffen in München an. © Andreas Gora/dpa

Aber so blieb es beim 0:0, wodurch der FCU nun punktgleich mit den Bayern und Dortmund ist und nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses aktuell auf Position drei rangiert.

Aus dem Dreikampf kann man aber gut und gern auch einen Sechskampf machen, denn auch der SC Freiburg, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt befinden sich mit drei, vier und fünf Zählern Rückstand noch in Schlagdistanz.

Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) steht für den Hauptstadtklub dann das absolute Spitzenspiel gegen die Bayern in der Münchner Allianz Arena auf dem Programm. Sollten die aufmüpfigen Berliner dort auch bestehen, ist ihnen wirklich alles zuzutrauen.

Allerdings haben die Köpenicker dabei einen klaren Wettbewerbsnachteil, denn schon am Donnerstag haben sie den nächsten Kracher vor der Brust. Während der FCB unter der Woche spielfrei hat und sich in aller Ruhe auf den Liga-Gipfel vorbereiten kann, kämpfen die Unioner gegen den vierfachen Champions-League-Sieger Ajax Amsterdam um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League.

Dabei werden die Eisernen wohl viel Kraft lassen, was den Münchnern natürlich in die Karten spielt. Der Spielplan meint es also gut mit dem Rekordmeister - es ist wohl müßig an dieser Stelle den viel zitierten Bayern-Dusel zu erwähnen.