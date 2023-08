Union Berlin muss gegen Pokal-Schreck ran: "Geht in erster Linie ums Weiterkommen"

Der erst 1995 aus einer Fusion entstandene Verein kickt in der Regionalliga Südwest. Der Einzug in die zweite Pokalrunde sollte für einen Champions-League-Teilnehmer also doch eigentlich reine Formsache sein.

Frederik Rönnow (31, l.) und Sheraldo Becker (28) werden mit einem Abgang von Union Berlin in Verbindung gebracht. © Andreas Gora/dpa, Uwe Anspach/dpa (Bildmontage)

In der Saison 2016/17 schaltete Astoria nämlich nacheinander den VfL Bochum und Darmstadt 98 aus, bevor im Achtelfinale erst im Elfmeterschießen gegen Arminia Bielefeld Endstation war. Trainer war damals wie heute Matthias Born (51), der mit seiner Mannschaft bereits in die zehnte Saison geht.

Um eine neuerliche Sensation zu verhindern, kann Fischer beinahe aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Neuzugang Lucas Tousart (26) und Andras Schäfer (24) müssen verletzungsbedingt passen.



Trotz aller Wechselgerüchte wird Stammkeeper Frederik Rönnow (31) das Tor des FCU hüten. "Er wird im Kader stehen. Er wird im Tor stehen. Es ist ein Gerücht, nicht mehr, nicht weniger, mehr weiß ich nicht", erklärte sein Schweizer Coach im Vorfeld der DFB-Pokal-Partie.

Ähnliches gilt für Sheraldo Becker (28), um den sich schon seit Wochen Gerüchte über einen möglichen Abgang in die Premier League ranken, von denen natürlich auch sein Trainer weiß. "Das haben wir offen angesprochen, das haben wir geklärt, entsprechend war seine Reaktion", merkte der Coach an.

In Chelsea-Leihspieler David Datro Fofana (20) haben die Köpenicker aber bereits einen würdigen Nachfolger gefunden. Bei der Generalprobe gegen Atalanta Bergamo schnürte der Stürmer beim 4:1-Sieg einen Doppelpack. Mit seiner Geschwindigkeit könnte er den Berlinern auch im Pokal zum Einzug in die zweite Runde verhelfen, denn "am Schluss geht es in erster Linie ums Weiterkommen", stellte Urs Fischer fest.