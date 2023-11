Union Berlin nach dem Punktgewinn: Endlich raus aus der Krise?

Union Berlin traf das erste Mal nach acht torlosen Stunden in der Bundesliga. © Andreas Gora/dpa

Nach fünf Jahren Fischer stand mit Grote ein anderer Trainer an der Seitenlinie.

Gemeinsam mit Marie-Louise Eta (32) betreut er die Eisernen seit dem Abschied des Schweizers. Das Duo holte am Ende einen verdienten Punkt.

Doch wer Union die vergangenen Wochen aufmerksam beobachtete, der sah in den Anfangsminuten keinen Unterschied.

Die Bälle wurden meist lang nach vorne geschlagen und Keeper Frederik Rönnow (31) machte erneut nicht den sichersten Eindruck.

Zudem hatten die Berliner beim 0:1 den Fußballgott mal wieder nicht auf ihrer Seite. Den "kann"-Elfmeter steckte der Vorletzte der Bundesliga aber überraschend gut weg.

Nach dem Wiederanpfiff war schnell klar, in welche Richtung es gehen sollte. Die Grote-Elf zeigte sich mutig nach vorn, allerdings fehlte immer wieder die Genauigkeit. So musste ein Elfmeter her, um die Eisernen wieder in die Partie zu bringen - so müsste es eigentlich heißen.