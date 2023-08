Union Berlin: Robin Gosens bei Start-Debüt gleich in Elf des Tages!

Robin Gosens (29) hat bei seinem Startelf-Debüt für Union Berlin den ersten Doppelpack seiner Karriere erzielt. © Daniel ROLAND / AFP

Fiel sein Liga-Debüt beim 4:1-Saison-Auftakt nach Einwechslung gegen Mainz 05 noch relativ verhaltensunauffällig aus, legte Gosens bei seinem ersten Startelf-Einsatz für die Köpenicker wie die Feuerwehr los.

Gleich mit seinem ersten Torschuss im deutschen Fußball-Oberhaus netzte der 29-Jährige: Er erkämpfte sich die Kugel vor dem gegnerischen Sechszehner, ließ zwei Verteidiger stehen und schob gekonnt mit seinem starken linken Fuß zur Führung ein.

Doch das war dem Flügelflitzer nicht genug. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich stieg er nach einem Freistoß von Josip Juranovic (28) in der Box hoch und nickte die Pille ebenso gekonnt zum Doppelpack ein - es war sein allererster!

Der verdiente Lohn: Gosens wurde vom "Kicker" in die Elf des Tages gewählt und konnte sein Glück selbst kaum fassen. "Erstes Mal Startelf in der Bundesliga. 1:4 Sieg in Unterzahl. Erster Doppelpack meiner Karriere. Ein Tag, den ich sicher nicht vergessen werde", schrieb der Linksfuß bei Instagram.