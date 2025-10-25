Union Berlin: Baumgart meckert und Ilic wird bei Pleite in Bremen übel

Berlin - Es war eigentlich ein Spiel, das keinen Gewinner verdient hätte. Am Ende musste sich Union Berlin am Freitagabend bei Werder Bremen mit 0:1 durch ein Traumtor geschlagen geben . Nach dem Spiel kochten die Emotionen hoch.

Union-Coach Steffen Baumgart (53) hat seinem Frust nach der unnötigen Niederlage in Bremen Luft gemacht. © Carmen Jaspersen/dpa

"Ein Spiel, was wir nicht verlieren müssen, ich hab ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen. Ich hab auch keine großen Torchancen auf beiden Seiten gesehen", erklärte Steffen Baumgart (53) in der Pressekonferenz nach dem Schlusspfiff.

Am Sky-Mikrofon schlug der Union-Coach aber andere Töne an. Hier beschwerte er sich vor allem über das Schiedsrichtergespann um Daniel Schlager (35).

"Ein Schiri hat immer die Möglichkeit, ein Spiel zu beeinflussen und das hat er aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit gemacht, und zwar immer in die andere Richtung", polterte der 53-Jährige los.

Besonders das Tor der Bremer stieß dem Trainer sauer auf, denn in der Entstehung wurde eine Abseitsposition des Traumtor-Schützen Marco Grüll (27) überprüft. "Die Linie möchte ich sehen, der die zieht, bei der Abseitssituation. Das ist mutig, da nicht auf Abseits zu entscheiden", bellte Baumgart.

"Ich hab's immer noch nicht erkannt, ob es jetzt Abseits oder nicht Abseits war, am Ende zählt es. Für uns sehr schade, weil ich glaube, wir hätten hier einen Punkt mitnehmen können", war sich der Übungsleiter der Eisernen sicher.