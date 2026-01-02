Union Berlin trainiert wieder: Dann steigt der einzige Test

Berlin - Mit 28 Spielern ist Union Berlin nach der Winterpause in die Vorbereitung gestartet.

Dick eingepackt erscheinen Oliver Burke (28, l.) und Alex Kral (27) zur nicht öffentlichen Einheit. © IMAGO / Matthias Koch

Im Vorfeld der nicht öffentlichen Einheit am Freitagvormittag konnte Trainer Steffen Baumgart (53) alle Akteure des Kaders im Kabinenbereich begrüßen.

Es hat bei den Eisernen bislang weder eine Neuverpflichtung noch einen Abgang gegeben. Die Transferperiode läuft allerdings noch bis zum 2. Februar.

Die auch für andere europäische Vereine interessanten Abwehrspieler Danilho Doekhi (27) und Diogo Leite (26) zählen weiterhin zu den Wechselkandidaten. Die Verträge des Duos laufen im Sommer aus. Dann könnten sie ablösefrei gehen.

Viel Zeit zum Einspielen bleibt dem Tabellenachten Union nicht. Bereits am 10. Januar (15.30 Uhr) wird die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 fortgesetzt.