Union Berlin: U19-Kapitän Noah Engelbreth ergattert Profi-Vertrag

Noah Engelbreth (18) gehört zu den großen Nachwuchs-Hoffnungen von Union Berlin.

Der Mittelfeldspieler durchläuft seit vielen Jahren den Union-Nachwuchs und befindet sich aktuell im letzten Jugendjahr. Wie TAG24 erfuhr, soll Engelbreths Jugendfördervertrag nun in einen Lizenzspielervertrag umgewandelt worden sein.

Bisher war der Youngster Kapitän von Unions U19-Mannschaft und galt als absoluter Leistungsträger. In der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost erzielte Engelbreth in der laufenden Saison sechs Tore in zwölf Spielen. Zudem gingen drei Vorlagen auf sein Konto.

Am vergangenen Wochenende konnte der 18-Jährige beim Mercedes-Benz-Junior-Cup in Sindelfingen erneut bestätigen, dass er zu den großen Nachwuchs-Hoffnungen seines Jahrgangs zählt.

Für Engelbreth dürfte es eine besondere Auszeichnung sein, schließlich bekommen jedes Jahr nur wenige Nachwuchstalente einen Profivertrag.