Union Berlin und seine Joker: "Wo soll das noch hinführen?"

Berlin - Union Berlin hat eine neue Stärke: Neben den vielen Treffern nach Standardsituationen hat Steffen Baumgart (54) in der jüngeren Vergangenheit immer wieder ein goldenes Händchen bewiesen.

Diesmal war Woo-yeong Jeong (26, r.) der gefeierte Held der Stunde, jubelte aber nicht aus Respekt vor seinem Ex-Klub. © Marijan Murat/dpa

Nennt den 54-Jährigen "Joker", denn die sechs zuletzt erzielten Tore, angefangen mit Tim Skarkes (29) Bude zum 3:1 gegen RB Leipzig, wurden allesamt von eingewechselten Spielern geschossen.

"Hintenraus die Jungs die reinkommen, haben nahtlos angeknüpft, der Trainer hat ein Lächeln. Was willst Du mehr als Trainer, wenn Du so eine Truppe hast?", freute sich der Union-Coach nach dem 1:1 beim VfB Stuttgart am DAZN-Mikrofon zurecht über seine bärenstarke Bank.

Und dann konnte sich der Berliner Übungsleiter eine kleine Spitze gegen die FCU-Kritiker nicht verkneifen, die seiner Mannschaft aufgrund der vielen Standard-Treffer immer wieder mangelnde spielerische Klasse attestiert haben.

"Wir treffen sogar aus dem Spiel heraus, um Gottes willen, wo soll das noch hinführen?", bemerkte er süffisant. In der Tat war der Ausgleich gegen die Schwaben sehenswert herausgespielt - wohlgemerkt von zwei Jokern: Stanley Nsoki bereitete das Tor von Woo-yeong Jeong (26) vor. Dass der Ex-Stuttgarter gegen seinen alten Arbeitgeber traf, passte ins Bild.