Union Berlin veredelt Gastgeschenk zum ersten Sieg: "Balsam für die Seele"

Berlin - War das der langersehnte Befreiungsschlag? Union Berlin konnte am Samstag im achten Anlauf den ersten Dreier im Jahr 2026 einfahren und das Polster auf die Abstiegsplätze weiter vergrößern.

Rani Khedira (32) ist die Erleichterung nach Spielschluss anzusehen gewesen. © Soeren Stache/dpa

"Wir haben lange Zeit keinen Sieg mehr gehabt, von daher ist das heute schon Balsam für die Seele", zeigte sich Rani Khedira (32) erleichtert, der nach dem 1:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen von Sky-Experte Dietmar Hamann (52) auch zum "Didi Man" gewählt wurde.

"Wenn so ein Fachmann wie Didi Hamann mich auserwählt, bin ich schon stolz darauf", freute sich der Mittelfeldmotor über die Auszeichnung. Der 32-Jährige erzielte bereits nach 28. Minuten das entscheidende Tor.

Dabei sah sein Gegenspieler alles andere als gut aus und das war ausgerechnet Ex-Union-Spieler Robert Andrich (31), dem Khedira einst An der Alten Försterei folgte.

"Ich hatte das Gefühl, dass die Abstimmung zwischen Verteidiger und Torwart nicht so gut ist", bemerkte Rani nach Spielschluss am Sky-Mikrofon.

Diesen Lapsus nutzte der Antreiber zu seinem mittlerweile fünften Saisontreffer, mit dem er gleichzeitig eine persönliche Bestmarke aufstellte.