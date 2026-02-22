Union Berlin veredelt Gastgeschenk zum ersten Sieg: "Balsam für die Seele"
Berlin - War das der langersehnte Befreiungsschlag? Union Berlin konnte am Samstag im achten Anlauf den ersten Dreier im Jahr 2026 einfahren und das Polster auf die Abstiegsplätze weiter vergrößern.
"Wir haben lange Zeit keinen Sieg mehr gehabt, von daher ist das heute schon Balsam für die Seele", zeigte sich Rani Khedira (32) erleichtert, der nach dem 1:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen von Sky-Experte Dietmar Hamann (52) auch zum "Didi Man" gewählt wurde.
"Wenn so ein Fachmann wie Didi Hamann mich auserwählt, bin ich schon stolz darauf", freute sich der Mittelfeldmotor über die Auszeichnung. Der 32-Jährige erzielte bereits nach 28. Minuten das entscheidende Tor.
Dabei sah sein Gegenspieler alles andere als gut aus und das war ausgerechnet Ex-Union-Spieler Robert Andrich (31), dem Khedira einst An der Alten Försterei folgte.
"Ich hatte das Gefühl, dass die Abstimmung zwischen Verteidiger und Torwart nicht so gut ist", bemerkte Rani nach Spielschluss am Sky-Mikrofon.
Diesen Lapsus nutzte der Antreiber zu seinem mittlerweile fünften Saisontreffer, mit dem er gleichzeitig eine persönliche Bestmarke aufstellte.
Robert Andrich gesteht Fehler ein: "Das Ding geht ganz klar auf meine Kappe!"
"Im ersten Moment passe ich gut auf, dass ich vor ihn komme, und dann nehme ich es zu leicht", analysierte Andrich die Szene nach Abpfiff. "Das Ding geht ganz klar auf meine Kappe!", gestand er seinen Fehler ein.
Im Vergleich zu vielen anderen Situationen haben die Köpenicker ihre erste echte Torchance diesmal eiskalt ausgenutzt. "Den einen Fehler, den der Gegner angeboten hat, haben wir genutzt und dann haben wir es gut verteidigt", freute sich Union-Coach Steffen Baumgart (54) über den Erfolg.
Im zweiten Durchgang wehrten die Berliner erfolgreich einen regelrechten Sturmlauf der Werkself ab. "Wir wollten heute sehr, sehr kompakt stehen, wollten Leverkusen immer wieder auf den Füßen stehen", betonte Khedira. Man habe sich endlich wieder einmal auf das Wesentliche konzentriert.
Und warum haben die Gäste kein Rezept gegen die eiserne Spielweise gefunden? "Ich kann es gar nicht so genau erklären, es fühlt sich einfach so an, als wenn du gar nicht richtig im Spiel bist", stellte Robert Andrich fest, und wenn es nicht einmal ein Ex-Unioner weiß, wer dann?
Titelfoto: Soeren Stache/dpa