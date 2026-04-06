Union Berlin verpasst großen Schritt zum Klassenerhalt: "Bringt uns dem Ziel näher"

Berlin - Für Union Berlin geht es in den kommenden Wochen darum, vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern - den ersten ganz großen Schritt haben die Eisernen am Sonntag verpasst.

Am Ende konnte sich Union Berlin durch das Ausgleichstor von Andrej Ilic (26, 3.v.l.) über einen wichtigen Punkt freuen. © Andreas Gora/dpa

Mit einem Sieg hätten die Berliner den direkten Konkurrenten FC St. Pauli auf satte zehn Punkte distanzieren können. Durch die Punkteteilung beim 1:1 in der Alten Försterei bleibt es bei sieben Zählern Abstand zum Tabellen-Sechzehnten.

Ein vermeintlich beruhigender Vorsprung bei noch sechs verbleibenden Partien, und so wertete Steffen Baumgart (54) den Punktgewinn in der anschließenden Pressekonferenz ein wenig "zwiegespalten" als einen "Teilerfolg, den wir gern mitnehmen".

"Es ist nichts Großes, aber auch nichts Kleines in unserer Situation und bringt uns dem Ziel näher", konstatierte er zuvor nach Spielschluss am DAZN-Mikrofon.

Vor dem Duell hätte man natürlich gern mehr gehabt, aber wenn man dann durch "einen sehr, sehr guten Schuss aus dem Rückraum" plötzlich mit 0:1 hinten liege, "musst Du aufpassen, dass Du nicht ganz schnell das zweite kriegst", betonte der Union-Coach.

Mathias Pereira Lage (29) donnerte die Kugel nach 25 Minuten mit gemessenen 117 km/h sehenswert per Volley zur Pauli-Führung in die Maschen – ein absolutes Traumtor.