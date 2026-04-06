Union Berlin verpasst großen Schritt zum Klassenerhalt: "Bringt uns dem Ziel näher"
Berlin - Für Union Berlin geht es in den kommenden Wochen darum, vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern - den ersten ganz großen Schritt haben die Eisernen am Sonntag verpasst.
Mit einem Sieg hätten die Berliner den direkten Konkurrenten FC St. Pauli auf satte zehn Punkte distanzieren können. Durch die Punkteteilung beim 1:1 in der Alten Försterei bleibt es bei sieben Zählern Abstand zum Tabellen-Sechzehnten.
Ein vermeintlich beruhigender Vorsprung bei noch sechs verbleibenden Partien, und so wertete Steffen Baumgart (54) den Punktgewinn in der anschließenden Pressekonferenz ein wenig "zwiegespalten" als einen "Teilerfolg, den wir gern mitnehmen".
"Es ist nichts Großes, aber auch nichts Kleines in unserer Situation und bringt uns dem Ziel näher", konstatierte er zuvor nach Spielschluss am DAZN-Mikrofon.
Vor dem Duell hätte man natürlich gern mehr gehabt, aber wenn man dann durch "einen sehr, sehr guten Schuss aus dem Rückraum" plötzlich mit 0:1 hinten liege, "musst Du aufpassen, dass Du nicht ganz schnell das zweite kriegst", betonte der Union-Coach.
Mathias Pereira Lage (29) donnerte die Kugel nach 25 Minuten mit gemessenen 117 km/h sehenswert per Volley zur Pauli-Führung in die Maschen – ein absolutes Traumtor.
Union-Coach Steffen Baumgart lobt Team: "Finde, die Jungs haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht"
Immerhin zeigte die Baumgart-Truppe wieder einmal Moral und holte den Rückstand auf. Dabei konnte sich der Hauptstadtklub auf ein altbewährtes Erfolgsrezept verlassen.
Nach einer Ecke von Derrick Köhn (27) war Andrej Ilic (26) in der 52. Minute mit dem Kopf zur Stelle und nickte die Kugel zum Ausgleich ins Gehäuse der Hanseaten. Es war erst der zweite Treffer des Stürmers in der laufenden Bundesliga-Saison und der erste in der Alten Försterei.
"Ich glaube, am Ende ist es ein verdientes 1:1, was uns genauso hilft, unsere Ziele zu erreichen", merkte der 54-Jährige an, der sich mit der Leistung seiner Mannschaft insgesamt zufrieden zeigte.
"Ich finde, die Jungs haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben ein klares Spiel gemacht, so wie wir uns unseren Fußball vorstellen", bekräftigte Steffen Baumgart.
Für den 1. FC Union geht es jetzt in den kommenden beiden Wochen darum, diesen Teilerfolg fortzusetzen und im besten Fall mit Siegen gegen die Tabellenletzten und -vorletzten aus Heidenheim und Wolfsburg zu vergolden - spätestens dann sollte der Klassenerhalt eingetütet sein.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa (Bildmontage)