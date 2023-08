26.08.2023 07:31 Union Berlin vor schwerem Auswärtsauftakt bei "Angstgegner" Darmstadt 98

Am Samstag kommt es am 2. Spieltag im Auswärtskick am Böllenfalltor erstmals zum Aufeinandertreffen von Union Berlin und Darmstadt 98 in der 1. Bundesliga.

Von Thorsten Meiritz

Titelfoto: Andreas Gora/dpa, Hannes P Albert/dpa (Bildmontage)