Union Berlin vor wegweisendem Spiel gegen Kiel: "Favoritenrolle gilt nicht"

Berlin - Das Hinspiel hat Union Berlin in Kiel gewonnen, von verteilten Rollen will Steffen Baumgart (53) im Vorfeld aber nichts wissen - und schaut nach Frankfurt.

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel bei Holstein Kiel war die Welt für Union Berlin noch in Ordnung. © Axel Heimken/dpa

Die Eisernen bereiten sich vor dem 24. Spieltag der Bundesliga auf zwei Ebenen vor.

Für die Mannschaft steht die Heimpartie gegen Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Stadion An der Alten Försterei an, für den Verein geht es um Punkte beim DFB-Bundesgericht nach dem Feuerzeugwurf-Eklat im Heimspiel gegen den VfL Bochum.

"Die Entscheidung, was in Frankfurt passiert, ist nicht relevant für das Spiel. Da müssen wir uns überraschen lassen. Aber die Entscheidung wird Auswirkungen haben", sagte Baumgart auf der Pressekonferenz am Freitag.

Bei der Einspruchsverhandlung kämpfen die Köpenicker gegen die Spielwertung von 2:0 für den VfL.