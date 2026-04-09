Union Berlins Mega-Talent vor Bundesliga-Debüt? "Der Junge wird ..."

Linus Güther (16, l.) gilt als größtes Talent in den Reihen von Union Berlin. © Soeren Stache/dpa

Die formalen Voraussetzungen hat der Youngster damit für die Freigabe im deutschen Profi-Fußball zwar erfüllt, allerdings muss jetzt auch noch Steffen Baumgart (54) mitspielen.

In der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat der Union-Coach am Donnerstag aber erst einmal ein wenig auf die Euphorie-Bremse getreten.

"Der Junge wird in den Kader kommen können, der Junge wird spielen können – ob es dann am Samstag ist? Also Leute, der ist jetzt [...] 16 geworden", mahnte der Union-Coach zur Geduld. Den offiziellen Spieltags-Kader werden die Eisernen am Freitag bekannt geben.

"Da wissen wir, dass wir ein sehr, sehr großes Talent in unseren Reihen haben, aber ich finde, genau das ist ja dann auch, wo wir drauf achten müssen, dass wir [...] auch wissen, wie wir damit umgehen", betonte der 54-Jährige.

Für den Trainer wäre das mehr als eine Auszeichnung gewesen, mit 16 Jahren im Bundesliga-Kader dabei zu sein und "mit den großen Jungs" Mittag essen und frühstücken zu gehen, anerkannt zu werden "und das hat er sich jetzt schon erarbeitet".