08.04.2026 12:50 Nächstes Berliner Wunderkind: "Kleiner Junge, der viel Spaß am Fußball hat"

Herthas Kennet Eichhorn ist derzeit in aller Munde, aber das nächste Fußball-Wunderkind aus der Hauptstadt steht bei Union Berlin schon in den Startlöchern.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC ist derzeit in aller Munde, aber das nächste Fußball-Wunderkind aus der Hauptstadt steht schon in den Startlöchern - diesmal beim Rivalen Union Berlin.

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