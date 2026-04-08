Nächstes Berliner Wunderkind: "Kleiner Junge, der viel Spaß am Fußball hat"
Berlin - Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC ist derzeit in aller Munde, aber das nächste Fußball-Wunderkind aus der Hauptstadt steht schon in den Startlöchern - diesmal beim Rivalen Union Berlin.
Linus Güther wird am heutigen Mittwoch 16 Jahre alt und wäre damit ab sofort für die Profis spielberechtigt. Dass das Offensiv-Juwel aber womöglich bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim sein Debüt in der Bundesliga feiern könnte, ist eher nicht zu erwarten.
Während der Länderspielpause durfte Güther bei den Profis mittrainieren, sodass sich Steffen Baumgart (54) aus nächster Nähe ein Bild von dem Youngster machen konnte. "Der erste Eindruck ist: Er ist immer noch ein kleiner Junge, der viel Spaß am Fußball hat", bemerkte der Union-Coach.
Er sprach davon, dass es in seinem Alter bereits ein sehr großer Schritt sei, bei einer Bundesliga-Mannschaft mitzutrainieren, "und jetzt wollen wir mal gucken, dass die großen Schritte nicht zu groß werden".
Er freue sich sehr über dieses große Talent in den Reihen von Union. Dass die Berliner im Sommer den ablösefreien Zuschlag bekamen, war nämlich ein echter Transfer-Coup.
Denn auch die Schwergewichte Bayern München und Borussia Dortmund sollen ihre Fühler nach Güther ausgestreckt haben. Zudem gab es durch den Wechsel einen fetten Vertrags-Zoff mit seinem Ex-Klub Energie Cottbus.
Steffen Baumgart prophezeit Linus Güther "sehr, sehr gute und große Karriere", wenn ...
"Wir werden alles dafür tun, ihn dementsprechend auch weiter bei uns zu halten und auch aufzubauen, sodass wir vielleicht auch mal sehr, sehr viel Freude im Bundesliga-Bereich mit ihm haben werden", betonte Baumgart.
Immerhin konnte sich der Linksaußen nach Aussage des 54-Jährigen im Training auch "sehr, sehr schnell viel Respekt" bei den Profis erarbeiten, "weil er halt Fußball spielen kann". Aber was macht den Rechtsfuß so besonders?
"Es gibt so Fußballer, [...] die sind dann schwer zu verhindern, und er ist jemand, der, wenn er gesund bleibt, wenn er klar bleibt, wenn er diesen Fußball genauso liebt wie bisher [...], dass er eine sehr, sehr gute und große Karriere vor sich haben kann", ist sich der FCU-Trainer sicher.
Allerdings dürfe man auch die Schule bei dem 16-Jährigen natürlich nicht außer Acht lassen, stellte Dreifach-Papa Baumgart klar. Diese Woche darf er aber auf jeden Fall noch bei den Profis trainieren, "weil der Junge hat Ferien".
Dass Linus Güther seine Premiere im deutschen Fußball-Oberhaus feiern wird, ist nur noch eine Frage der Zeit. In seiner Altersklasse hat er auch schon auf internationalem Parkett bewiesen, dass er es drauf hat. Für die deutsche U16 hat er in neun Einsätzen sieben Tore geschossen und zwei Vorlagen gegeben.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa (Bildmontage)