Union Berlins Pokal-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt im Free-TV zu sehen

Berlin - Die Auslosung hat es so gewollt: Union Berlin muss im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt antreten.

Union Berlin steht ein heißer Pokal-Tanz bei Eintracht Frankfurt bevor. © Arne Dedert/dpa

Der Bundesliga-Kracher im Pokalgewand wird am 4. April um 18 Uhr im Deutsche Bank Park angepfiffen, wie die Eisernen am Mittwoch bei Twitter bekannt gaben.

Dann wird die Mannschaft von Coach Urs Fischer (57) gegen die Adlerträger alles daran setzen, wie im Vorjahr erneut ins Halbfinale einzuziehen.

Ein Heimspiel wurde den Köpenickern bei der Auslosung zwar nicht beschert, allerdings gibt es dennoch Anlass zum Jubel bei den Union-Fans, denn das Pokal-Duell wird nicht nur im Pay-TV bei Sky, sondern auch frei verfügbar im ZDF übertragen.

Bereits am morgigen Donnerstag (21 Uhr/RTL) steht für die Unioner aber das nächste Highlight in der Alten Försterei an, wenn ihre Lieblinge den Einzug ins Achtelfinale der Europa League gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam klarmachen können.