Union Berlin will in Freiburg punkten: "Versuchen, Spiel mit elf Leuten zu beenden"

Berlin - Union Berlin will am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg zurück in die Spur finden - die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Berliner bei einem ihrer Lieblingsgegner punkten.

Gelingt es Union-Coach Steffen Baumgart (54), mit seiner Mannschaft am Sonntag gegen den SC Freiburg das Ruder herumzureißen? © Soeren Stache/dpa

Denn die Bilanz spricht für Union: Aus den vergangenen sechs Duellen haben die Eisernen zwölf Punkte geholt (drei Siege, drei Remis). Es sei das erklärte Ziel, auch dieses Mal etwas aus Freiburg mitzunehmen, betonte Steffen Baumgart (54) im Vorfeld der Partie.

Allerdings sind die Breisgauer seit der Auftakt-Heimpleite gegen den FC Augsburg im heimischen Europa-Park-Stadion ungeschlagen in der Bundesliga.

Freiburg sei "eine der kompaktesten Mannschaften, die du haben kannst. Sie lassen sehr wenig Torchancen zu und haben einen klaren Stil, der nicht nur darauf beruht, Fußball zu spielen, sondern auch Fußball zu arbeiten", konstatierte der Union-Coach.

Außerdem gebe es eine wichtige Voraussetzung, um etwas Zählbares aus dem äußersten Südwesten des Landes mitzunehmen: "Wie werden natürlich auch versuchen, mit elf Leuten das Spiel zu beenden, weil das die Chancen erhöht", betonte der 54-Jährige süffisant.