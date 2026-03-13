Union-Coach Baumgart mit Seitenhieb auf TV-Experten: "Ganz große Probleme"

Berlin - Das Videostudium des nächsten Gegners gehört zum Handwerkszeug eines jeden guten Trainers dazu, da macht auch Union Berlins Steffen Baumgart (54) keine Ausnahme.

Steffen Baumgart (54) schaut nur noch sehr selten Fußball im Fernsehen. © Soeren Stache/dpa

Allerdings setzt sich der FCU-Coach nicht vor das heimische TV-Gerät, um die Kontrahenten zu beobachten und das hat einen ganz bestimmten Grund, wie der 54-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag preisgab.

Die Auswertung des Spiels nehme das gesamte Trainerteam gemeinsam vor, betonte Baumgart. Er selbst "gucke mittlerweile sehr selten Fußball im Fernsehen", merkte der Übungsleiter an und lieferte dafür auch umgehend eine Erklärung.

"Da gibt's dann immer so ein paar Gespräche im Hintergrund, die das Spiel erklären und damit habe ich ganz, ganz große Probleme", stellte er fest und teilte damit einen Seitenhieb gegen die vielen TV-Experten aus.

Mittlerweile gehört es bei Live-Übertragungen im Sport nämlich zum guten Ton, dass sich der Kommentator mit einem jeweiligen Experten über das Geschehen unterhält – nicht nur im Fußball.