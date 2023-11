Union gegen Frankfurt: Machen die Eisernen das Dutzend voll?

Berlin - Die Niederlagen-Serie hielt auch im Pokal an. Union Berlin verabschiedete sich mit 0:1 in Stuttgart aus dem Wettbewerb. "Ich habe die Mannschaft schon enttäuscht erlebt, weil es ein enges Spiel war", sagte Trainer Urs Fischer (57). Der Fokus lag aber schnell auf Eintracht Frankfurt - Unions kommender Gegner am Samstag.

Union-Coach Urs Fischer (57, l.) und Mittelfeldspieler Lucas Tousart (26) droht die zwölfte Niederlage in Serie. © Bildmontage: Tom Weller/dpa

In der wieder einmal ausverkauften Alten Försterei will die Mannschaft den Negativlauf endlich beenden.

Bilanz:

Von einer Lieblingsmannschaft kann man bei den Hessen nicht sprechen. Von 16 Pflichtspielen konnte Union nur drei gewinnen. Dem gegenüber stehen neun Niederlagen und vier Remis. Gutes Omen: Die letzten Heimspiele konnten die Eisernen jeweils mit 2:0 für sich entscheiden.

Form:

Unterschiedlicher könnte die Form beider Teams kaum sein. Frankfurt ist klar im Aufwind, Union wird die Pleiten-Serie einfach nicht los. Das Pokal-Aus in Stuttgart war wettbewerbsübergreifend schon die elfte Niederlage in Folge. "Frankfurt ist im Moment sehr stabil unterwegs. Sie hatten am Anfang auch Probleme, haben sich jetzt aber gefunden", so Fischer.

In der Bundesliga liest sich die Bilanz aber auch nicht besser. Eine weitere Niederlage wäre Unions achte in dieser Saison im zehnten Spiel. So viele gab es insgesamt in der gesamten vorherigen Spielzeit.