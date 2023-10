Union-Leihgabe Leweling kann sich Verbleib in Stuttgart vorstellen

Seit diesem Sommer läuft Jamie Leweling für die Schwaben auf. © Tom Weller/dpa

Trotz der Tatsache, dass es Jamie Leweling bei den Schwaben bislang nur auf 200 Einsatzminuten gebracht hat, fühlt sich der 22-Jährige pudelwohl.

Wie er im Interview mit "Sky" verriet, habe er in Stuttgart alles, was er für seine Entwicklung braucht: "Ja, ich fühle mich hier wohl. Ich erhalte ausreichend Spielzeit und ich denke, Stuttgart ist der richtige Ort, um sich in Ruhe weiterzuentwickeln. Der Verein hat eine junge Mannschaft und der Trainer setzt auf junge Talente."

Leweling, der im Sommer 2022 für vier Millionen Euro aus Fürth an die Alte Försterei wechselte, kam in der vergangenen Spielzeit bei Union nur selten zum Zug.

Auch in dieser Saison hatte der 22-Jährige mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Zwar stand er bereits in acht Partien auf dem Rasen (sieben in der Bundesliga und eine im Pokal), doch die Einsatzzeiten waren bislang überschaubar.