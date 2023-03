Union seit drei Spielen torlos: Diese Statistik macht wenig Hoffnung

Berlin - Sie können es also doch noch! Gegen Royale Union Saint-Gilloise hat Union Berlin gezeigt, wie es gehen kann. Gleich dreimal zappelte der Ball im Netz. In der Bundesliga tun sich die Eisernen mit dem Toreschießen zuletzt besonders schwer. Seit drei Spielen warten die Köpenicker nun schon auf einen Treffer.

Unions Sven Michel (32) erzielte in der Europa League das späte 3:3. Mit dem Toreschießen soll es auch endlich in Wolfsburg klappen. © Andreas Gora/dpa

Dem 0:0 gegen Schalke, sowie dem 0:3 in München, folgte die nächste Nullnummer gegen Köln. Und jetzt muss die Fischer-Truppe auch noch nach Wolfsburg (19.30 Uhr/DAZN). In der Volkswagenstadt war für die Eisernen bislang nichts zu holen.

Alle drei Partien gingen verloren, alle ohne eigenen Treffer. Jetzt soll ausgerechnet gegen die Wölfe der Torlos-Bann brechen.

"Das Entscheidende ist, dass wir wissen, dass wir treffen können. Morgen haben wir wieder einen Versuch, zu treffen", sagte Union-Trainer Urs Fischer (57) auf der Pressekonferenz.

Der letzte Treffer (vier von fünf Partien ohne Tor) in der Bundesliga (vier von fünf Partien ohne Tor) liegt mittlerweile einen Monat zurück - beim 2:1 in Leipzig (11. Februar). In der 72. Minute erzielte Robin Knoche per Elfmeter den Siegtreffer.

Trotz der Erfolglosigkeit in der Volkswagen Arena erwartet Fischer "ein enges Spiel", bei dem die Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen werden. "Zumindest versuchen wir, dass es bis zum Ende eng bleibt", sagte der 57-jährige.

Mut macht: In der dieser Saison hat Union schon zweimal gezeigt, wie sie den VfL knacken können. Sowohl in der Liga (2:0), als auch im Pokal (2:1) Ende Januar behielten sie die Oberhand.