Union-Star Gosens: Geld "rechtfertigt nicht solche Hassnachrichten"

Berlin - Robin Gosens (29) ist ein Fußballprofi, der über den Tellerrand hinausblickt: Der Flügelflitzer absolviert neben seiner Karriere auf dem grünen Rasen ein Fernstudium in Psychologie und wehrt sich gegen Hass und Hetze im Internet.

Union-Star Robin Gosens (29) kann nicht fassen, was in der Anonymität des Internets immer wieder auf Fußballer einprasselt. © Andreas Gora/dpa

Im Anschluss an das Nachholspiel in Mainz erhielt der Spieler von Union Berlin im Netz sogar Todesdrohungen, die sich auch gegen seine Familie richteten.

Das "Totschlagargument", wie er es in einem Interview mit dem SWR nannte, dass er als Profifußballer privilegiert sei und über solchen Aussagen stehen müsse, wollte der Nationalspieler aber nicht gelten lassen.

"Wir verdienen wahrscheinlich sogar zu viel Geld für das, was wir machen. Aber das rechtfertigt doch nicht solche Hassnachrichten", kritisierte er die Hetze in den sozialen Medien.

Zudem würden Geld und Erfolg auch nicht davor schützen, "mental krank zu werden", mahnte der 29-Jährige in dem SWR-Interview an und kam damit auf ein anderes Thema zu sprechen, das ihm sehr am Herzen liegt.

"Ich habe das Gefühl, dass Profifußballer, die über Depressionen, Ängste oder Burnout-Symptome sprechen, als schwach angesehen werden", bemerkte Gosens, der seinen Bachelor in Psychologie bereits in der Tasche und den Master "fest eingeplant" hat.