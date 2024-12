Union-Stellungnahme bis Donnerstag: Wie es nach dem Feuerzeug-Skandal weitergeht

Torhüter Patrick Drewes (31) konnte nicht mehr weitermachen. © Andreas Gora/dpa

Ein Feuerzeug-Wurf sorgte am vergangenen Samstag für einen Bundesliga-Skandal. Gäste-Keeper Patrick Drewes (31) wurde in der Nachspielzeit am Kopf getroffen. Erst nach einer etwa halben Stunde kehrten beide Mannschaften wieder aufs Feld zurück - ohne Drewes.

Bochum argumentiert, dass sie durch den Verlust des Keepers erheblich geschwächt wurden. Wechseln konnte das Schlusslicht der Liga nicht mehr. Sie kehrten nur unter Protest auf den Rasen zurück, wo sich beide Teams auf einen Nicht-Angriffspakt verständigten.

"Wir sind der Meinung, dass das Spiel nach Regelwerk hätte abgebrochen werden müssen", sagte Geschäftsführer Ilja Kaenzig (51). Der VfL hofft nun auf einen Sieg am grünen Tisch.

Union wiederum will trotz der vor allem enttäuschenden zweiten Halbzeit mindestens den einen Punkt in Berlin behalten. Bis Donnerstag muss der Kult-Klub nun schriftlich Argumente liefern. Ob dann aber auch der DFB gleich eine Entscheidung trifft? Bis zum letzten Spiel vor der Winterpause in Bremen könnte es zumindest knapp werden. Der Bild zufolge soll eine Entscheidung frühestens Ende der Woche fallen.