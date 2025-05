Unions Stürmersuche: Ersetzt dieser Zweitliga-Bomber Ilic?

Berlin - Diese Frage beschäftigt Union Berlin schon lange und wird die Eisernen wohl noch länger beschäftigen: Was wird aus Andrej Ilic (25)? Unter Bo Svensson (45) noch beschäftigungslos, hat die Leihgabe unter Steffen Baumgart (53) ein eindrucksvolles Bewerbungsschreiben hinterlegt. Obwohl er bereits verabschiedet wurde, ist die Tür noch nicht zu.

Am letzten Spieltag zeigte Andrei Ilic (25) mit seinem Doppelpack noch einmal seine Qualitäten. © Daniel Löb/dpa

Die Eisernen besitzen eine Kaufoption, haben aber keine Eile, diese zu ziehen - weil sie ohnehin zweigleisig fahren?

"Natürlich ist es klar, dass wir Freude an ihm gefunden haben. Natürlich ist das Ziel, uns damit zu beschäftigen. Wir haben die Möglichkeit, das zu entscheiden, aber auch noch genügend Zeit", sagte Manager Horst Heldt (55) zuletzt in einer Medienrunde.

Klar ist: Union schaut sich auch anderweitig um. So hat der Kult-Klub der Bild zufolge weiterhin ein Auge auf Zweitliga-Stürmer Ilyas Ansah (20) geworfen.

Mit sechs Toren und sechs Vorlagen hatte der 20-Jährige großen Anteil an der starken Saison der Paderborner, die in der 2. Liga nur knapp den Relegationsplatz verpasst haben. Sein Vorteil: Er kann außen, aber auch in der Sturmspitze agieren, denn trotz seiner beachtlichen Körpergröße von 1,94 Meter bringt Ansah gehörig Speed mit.