Bjelica-Aus bei Union Berlin wohl besiegelt: Folgt ihm dieser Weltstar?

Die Tage von Nenad Bjelica (52) bei Union Berlin scheinen gezählt zu sein. © Tom Weller/dpa

Ausgerechnet im Vorfeld des so wichtigen Abstiegskrachers am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Bochum herrscht in Köpenick die Unruhe vor dem Sturm. Am Mittwoch machte das Gerücht die Runde, dass sich die Eisernen am Saisonende von Nenad Bjelica (52) trennen werden, egal ob mit oder ohne Klassenerhalt.

Daraufhin wurden natürlich schnell mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht. Bei Sky hieß es beispielsweise, Bo Svensson (44) könnte den Job übernehmen. Der Däne wurde bereits als Nachfolger von Urs Fischer (58) gehandelt, lehnte damals aber kurz nach seinem eigenen Aus bei Mainz 05 ab.

Und noch ein äußerst illustrer Name machte Ende November die Runde, der nach dem Bekanntwerden des vermeintlichen Bjelica-Aus' jetzt erneut aufploppt: Raúl González Blanco (46).

Der einstige Weltstar von Real Madrid ist seit 2018 als Trainer bei den "Königlichen" beschäftigt und hat sich über die Jahre vom Jugendtrainer zum Coach der zweiten Mannschaft hochgearbeitet. Doch hier endet sein Weg wohl vorerst.