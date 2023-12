Eintracht auf Stürmersuche: Frankfurt an diesem Union-Star dran?

Jetzt also ein Wechsel an den Main? Laut Bild würde man bei den Adlerträgern die Offensive gerne mit noch mehr Tempo ausstatten. Da wäre Becker natürlich der richtige Mann.

Ein halbes Dutzend englische Klubs sollten Interesse an dem pfeilschnellen Stürmer gezeigt haben. Letztlich kam ein Transfer Beckers, der mit seinen elf Toren und sieben Vorlagen ein ganz wichtiger Teil beim Höhenflug des Sensations-Vierten der vergangenen Saison hatte, aber doch nicht zustande. Und in der aktuellen Spielzeit kann der 28-Jährige - auch aufgrund kleinerer Verletzungen - noch nicht an seine Galaform anknüpfen.

Sportvorstand Markus Krösche (43) will in der kommenden Transferperiode einige der mit Randal Kolo Muani eingenommenen Millionen in neue Spieler reinvestieren. © Sebastian Gollnow/dpa

Dieser soll ja in bereits in Rafiu Durosinmi (20) von Viktoria Pilsen gefunden worden sein. Offiziell bestätigt ist in dieser Angelegenheit bislang aber noch nichts. Hinzu kommt, dass der Nigerianer zurzeit wegen eines Bänderrisses im Knie ausfällt. Fraglich also, ob er so die gesuchte Verstärkung sein kann, die schon für die Zeit direkt nach der kurzen Winterpause gesucht wird.

Mit den durch den Verkauf von Randal Kolo Muani (25) im vergangenen Sommer eingenommenen 95 Millionen Euro könnten sich die Hessen natürlich - neben dem bereits fast sicher auf Leihbasis verpflichteten Donny van de Beck (26) - auch noch zwei oder mehr weitere Spieler leisten.

Natürlich würde sich im Fall Beckers dennoch die Frage nach der Ablöse stellen. Denn Markus Krösche ist dafür bekannt, auf keine übertrieben hohen Forderungen einzugehen.

Auf zwölf Millionen Euro schätzt "Transfermarkt.de" den Marktwert des Stürmers, der in Berlin noch einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison besitzt.