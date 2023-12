Verspätete Premiere für Unions Bjelica: Zum Glück geht es gegen Gladbach!

Für seine Heimspielpremiere hätte es wohl schlimmer kommen können. Die verletzungsgeplagten Fohlen reisen mit 120 Minuten Pokalminuten in die Hauptstadt. Sie haben sich unter Gerardo Seoane (45) zwar stabilisiert, hatten in der Vergangenheit gegen die Eisernen meist nichts zu holen. Nur ein einziges Mal ging Gladbach seit dem Union-Aufstieg als Sieger vom Platz.

Es ist gleichzeitig die verspätete Bundesligapremiere für Fischer-Nachfolger Nenad Bjelica (52). In Braga holte er ein 1:1 , das Spiel in München fiel dem Schnee-Chaos zum Opfer und wurde abgesagt.

In der Alten Försterei ist Union bei drei Siegen und einem Remis gegen Gladbach in der Bundesliga ungeschlagen. Das war auch in den letzten sechs direkten Duellen allgemein so. In den jüngsten vier hieß der Gewinner immer Union. Das soll auch so bleiben, zumal die Gäste gegen Schlusslichter nicht gerade glänzen.

Dreimal musste der Traditionsklub in dieser Saison schon gegen einen Tabellenletzten (Darmstadt, Mainz, Köln) ran. Die Ausbeute: nur zwei Zähler! Das darf aus Union-Sicht gerne so bleiben.