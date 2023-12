Wird die Spielabsage für Union Berlin zum Glücksfall?

So kann der 51-Jährige bei seinem Debüt an der Alten Försterei gleich seinen ersten Sieg einfahren.

Die einst so heimstarken Berliner müssen in den kommenden Wochen liefern. Union Berlin spielte in dieser Saison bereits sechsmal vor den eigenen Fans. Mit gerade einmal einem Sieg und einem Remis rangiert der Vorjahresvierte in der Heimtabelle auf dem letzten Platz.

Die nächsten Spiele werden darüber entscheiden, mit welchem Gefühl die Köpenicker in das neue Jahr starten. Am Samstag kommt es zu einem Spiel gegen die Fohlen aus Gladbach, dann kommt Real Madrid und im Anschluss reisen die Berliner nach Bochum.