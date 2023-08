Wird jetzt auch Union Berlin "Opfer" des Saudi-Arabischen Transfer-Irrsinns?

Ob sich Aissa Laidouni (26) über einen Wechsel von Union Berlin in die Saudi Pro League freuen würde? © Andreas Gora/dpa

Denn laut "Bild" sollen mit Al-Shabab (Riad) und Al-Ahli (Dschidda) gleich zwei Klubs aus dem Mittleren Osten Interesse an einem Transfer von Aissa Laidouni (26) signalisiert haben. In der vergangenen Woche wechselte mit Alexander Hack (29) von Mainz 05 der erste Bundesliga-Profi überhaupt in den Wüstenstaat.

Dass die Saudis den laut transfermarkt.de aktuellen Marktwert des tunesischen Nationalspielers in Höhe von sieben Millionen Euro quasi aus der Portokasse bezahlen könnten, steht außer Frage.

Auch die Verantwortlichen um Union-Manager Oliver Ruhnert (51) zeigen sich in der Regel gesprächsbereit, sofern das Angebot für den betreffenden Spieler stimmt.

Sollten die saudi-arabischen Klub-Bosse also mit einer zweistelligen Millionensumme um die Ecke kommen, könnten die Köpenicker wohl schwach werden. Schließlich haben sie im vergangenen Winter lediglich 2,6 Millionen Euro für den Mittelfeldmann an Ferencvaros Budapest überwiesen.