Witz-Elfmeter leitet Unions Kantersieg ein: Eiserne locker weiter, aber Angst um Khedira

Eine aus Union-Sicht glückliche Entscheidung. So lief eher die Chelsea-Leihgabe in den Gegenspieler rein. Da es aber kein Videobeweis gibt, stand die Entscheidung fest. Robin Knoche war es egal und verwandelte den Strafstoß humorlos zum 1:0 (29. Minute).

Gewohntes Gefühl für Rani Khedira (l.) und Co. Union siegte locker mit 4:0. © Uwe Anspach/dpa

Innerhalb von drei Minuten sorgten die Gäste für klare Verhältnisse. Erst schob Sheraldo Becker zum 2:0 ein (38.), dann haute Diego Leite die Kugel in den Knick (41.).

Der Drei-Tore-Vorsprung spielte Union in die Karten, die im zweiten Durchgang einen Gang herunterschalteten. Der krasse Außenseiter steckte zwar nicht auf, hatte aber so seine Mühe das berühmte Unioner Bollwerk in Verlegenheit zu bringen. Und wenn sie doch mal vors Tor kamen, war Fredrik Rönnow zur Stelle. Stattdessen setzte Janik Haberer per Direktabnahme zum 4:0 den Schlusspunkt.

So hatten die Eisernen wenig Probleme das Ticket für die zweite Runde zu buchen, mussten aber noch einen Schreckmoment verkraften. Rani Khedira musste von zwei Betreuern gestützt verletzt vom Platz. Das sah nicht gut aus. Sein Einsatz beim Ligaauftakt am Samstag gegen Mainz ist fraglich.

Dafür aber könnte dann der Königstransfer schon da sein. Ein Wechsel von Robin Gosens steht offenbar kurz bevor.