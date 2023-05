Ziel erreicht: Union Berlin zieht auf dem Sofa zum dritten Mal in Folge in Europapokal ein

Berlin - Ohne eigenes Zutun hat sich Union Berlin am 31. Bundesliga-Spieltag zum dritten Mal in Folge für das internationale Geschäft qualifiziert.

Die Kicker von Union Berlin dürfen sich auch in der kommenden Saison auf stimmungsreiche Europapokalabende freuen. © Federico Gambarini/dpa

Quasi vom heimischen Sofa konnte die Fischer-Truppe verfolgen, wie Borussia Dortmund am Sonntagabend im heimischen Signal Iduna Park den VfL Wolfsburg mit 6:0 vom Platz gefegt hat.

Damit sind die Berliner trotz der eigenen 0:1-Pleite beim FC Augsburg nicht mehr von den Plätzen zu verdrängen, die zur Teilnahme am europäischen Wettbewerb berechtigen.

Unklar ist noch, in welchem Wettbewerb die Berliner in der kommenden Saison antreten werden. Der nächste internationale Aufstieg ist möglich: Nach Conference League in der vergangenen und Europa League in dieser Saison, könnte es die ganz große Bühne Champions League für den erst 2019 in die Bundesliga aufgestiegenen Klub werden.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) kann der Tabellenvierte im heimischen Stadion An der Alten Försterei gegen den punktgleichen SC Freiburg einen großen Schritt in Richtung Königsklasse machen.