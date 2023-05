Das Titelrennen bleibt spannend! Grandioser BVB macht gegen zahme Wölfe das halbe Dutzend voll!

BVB-Stürmer Karim Adeyemi eröffnete die schwarz-gelbe Gala mit seinem sprunggewaltigen Kopfballtor. © David Inderlied/dpa

Die Hausherren unterstrichen beim grandiosen 6:0-Kantersieg über die Niedersachsen schon früh die eigenen Titelambitionen und nutzten gleich die erste echte Gelegenheit zur Führung.

Nach einer knappen Viertelstunde verlagerte Emre Can das Geschehen auf die linke Seite zu Julian Ryerson, der unbedrängt in die Mitte flanken konnte. Dort packte Karim Adeyemi im Luftduell mit Guilavogui die Sprungfedern aus und setzte das Leder punktgenau per Kopf neben den linken Pfosten (14.).

Der Treffer entzündete in der Folge ein flottes Match, bei dem es ununterbrochen auf und ab ging. Um ein Haar hätte VfL-Flügelflitzer Wimmer die direkte Antwort parat gehabt, er scheiterte aber im Eins-gegen-eins an BVB-Keeper Gregor Kobel (20.).

Der verpasste Ausgleich sollte sich rächen, denn nach einer knappen halben Stunde eroberte Hummels den Ball an der Mittelline gegen Jonas Wind und schickte Adeyemi, der Sébastien Haller im Zentrum mustergültig bediente. Dieser vollstreckte schließlich aus kurzer Distanz zum 2:0 (28.) und sprengte so die letzten Ketten.



Denn es kam noch dicker für die Gäste: Ein langer Ball von Wolf hebelte die grüne Kette komplett aus, der durchgestartete Julian Brandt bewies Auge und nahm Malen mit, der ohne Mühe zum dritten Streich ins leere Tor einschob (37.).