Zweitligist-Trainer gilt als heißer Kandidat für Baumgart-Nachfolge

Berlin - Beim 1. FC Union Berlin verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Nachfolge von Steffen Baumgart (54). Als Favorit für den Posten des Cheftrainers wird derzeit Christian Eichner (43) vom Karlsruher SC gehandelt.

Christian Eichners (43) Amtszeit beim KSC endet nach dieser Spielzeit vorzeitig. © Uli Deck/dpa

Das hat der Sender "Sky News" am späten Montagnachmittag berichtet. Demnach würden interne Gespräche bereits laufen, hieß es. Eine offizielle Bestätigung für einen möglichen Wechsel Eichners steht aber noch aus.

Der 43-jährige Eichner steht seit Februar 2020 an der Seitenlinie der Blau-Weißen und prägte dort über Jahre die sportliche Entwicklung.

Sein Vertrag als Chefcoach läuft noch bis 2027, allerdings gehen die Badener und der 43-Jährige nach dieser Saison vorzeitig getrennte Wege.

Die gemeinsame Entscheidung sei "nach intensiven und offenen Gesprächen" zwischen Geschäftsführer Sport Mario Eggimann (45) und Eichner gereift, teilte der Zweitligist vergangene Woche mit.