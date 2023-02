Jürgen Klopp hat deutschen Bundesliga-Shootingstar im Visier!

Oberste Priorität habe zwar weiterhin der Transfer von BVB-Star Jude Bellingham (19), doch der Umbruch bahnt sich an und benötigt logischerweise auch weitere Puzzleteile.

Im März 2022 debütierte Anton Stach (24) gegen Israel für die deutsche Nationalmannschaft © Christian Charisius/dpa

Dennoch wäre der Sprung zum kriselnden Premier-League-Klub ein großer. Zwar etablierte sich Stach nach seinem Wechsel 2021 von der SpVgg Greuther Fürth in Mainz rasch als Stammkraft und entwickelte sich in der Folge sogar zum Leistungsträger, aber komplett unangefochten ist seine Rolle inzwischen nicht mehr.

Nach der WM-Pause kam der 1,94 Meter große Hüne in vier Partien am Stück lediglich von der Bank, beim 4:0-Kantersieg gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend fehlte er krankheitsbedingt.

Einleuchtender wäre wohl der Schritt zu den "Hammers" aus London, wo der 24-Jährige mit etwas weniger Rampenlicht in die Fußstapfen von Kapitän Declan Rice (24) treten könnte, dessen Abgang sich abzeichnet.

Unabhängig vom Abnehmer können sich die Nullfünfer im Falle eines Deals mit ziemlicher Sicherheit auf einen warmen Geldregen freuen. Stachs Vertrag in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt läuft noch bis 2024 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Bereits in der Vergangenheit hat der Bundesligist Verhandlungsgeschick bewiesen und unter anderem Jean-Philippe Gbamin (27), Shinji Okazaki (36) sowie Jean-Philippe Mateta (25) für ordentliche Summen nach England veräußert.