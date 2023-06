Ansgar Brinkmann betet für die Arminia: "Werde eine Kerze anzünden und auf ein Wunder hoffen"

In einem Interview mit ran.de legte der "Weiße Brasilianer", wie er aufgrund seiner Ballkünste genannt wird, nach und griff den ehemaligen Geschäftsführer Samir Arabi (44) und die Vereinsspitze an.

So schmerzt die bittere 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden enorm. Auf Instagram postete er am Montag vor der zweiten Partie.

Von 2001 bis 2003 spielte Ansgar Brinkmann für Arminia Bielefeld. © Tobias Heyer/dpa

Arabi war im März 2023 nach internen Querelen von seinem Amt zurückgetreten.

Sollte Bielefeld am heutigen Dienstag absteigen, würde der Verein binnen eines Jahres von der Bundesliga in die 3. Liga durchgereicht.

"Und die da oben im Aufsichtsrat haben sich das zwölf Jahre lang angeguckt und alles abgenickt. Sie hatten zu wenig sportliche Kompetenz, um Dinge zu hinterfragen, zu forcieren und zu verbessern. Das müssen sie sich vorwerfen lassen", führte Ansgar Brinkmann seine Kritik weiter aus.

Die heftige Reaktion der Fans in Wiesbaden, die noch vor dem Abpfiff zahlreiche Raketen, Böller und Fackeln aufs Spielfeld warfen, verurteilte der 53-Jährige scharf, hatte aber für das generelle Leid der Anhänger Verständnis.

"Die Ultras haben zum ersten Mal Flagge gezeigt. Das muss man auch mal sagen. Natürlich haben sie den Bogen überspannt. Was passiert ist, kann man nicht tolerieren und das geht so nicht. Ohne Wenn und Aber. Aber in den letzten zwei Jahren hat sich so viel angesammelt - dass die Fans dann irgendwann auch mal Kaffee aufhaben und sagen: 'Hey, wir haben die Schnauze voll' - das kann man nachvollziehen. Zumal die Bielefelder Fans jetzt nun wirklich nicht dafür bekannt sind, regelmäßig zu eskalieren", so Brinkmann zu ran.de.

Ob der Kult-Fußballer dem Stadion wirklich fernbleibt oder sich das Rückspiel vor Ort anschaut, wird man am Dienstagabend erfahren.