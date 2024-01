Vereinslegende hängt Schuhe an den Nagel! "Nie wieder ein anderes Trikot"

Fabian Klos wird seine Karriere im Sommer nach 13 Jahren bei Arminia Bielefeld beenden, wie er am Freitag in einem emotionalen Video ankündigte.

Von Florian Mentele

Bielefeld - 444 Pflichtspiele, 178 Tore und ganz viel Leidenschaft! Fabian Klos (36) hat Arminia Bielefeld in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren so stark geprägt wie kaum ein anderer Spieler irgendeinen Klub. Zum Saisonende wird die Vereinslegende aber in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Auf der Alm geht eine Ära zu Ende! Fabian Klos (36) hängt seine Fußballschuhe nach der Saison an den Nagel. © Friso Gentsch/dpa Das gaben die Ostwestfalen am Freitagabend in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Zudem verabschiedete sich der 36-jährige Angreifer in einer emotionalen Video-Botschaft von den Fans des Drittligisten. "Es war alles andere als eine leichte Entscheidung und trotzdem fühlt sie sich absolut richtig an", sagte der 1,94-Meter-Hüne darin sichtlich ergriffen. "Nachdem ich es der Mannschaft heute mitgeteilt habe, habe ich auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, das auszusprechen." Auf der am Abend einberufenen Pressekonferenz erklärte der von den Anhängern liebevoll "Fußballgott" gerufene Knipser zudem: "Ich bin stolz darauf, sagen zu können, in meiner Laufbahn nie wieder ein anderes Trikot als das vom Deutschen Sport zu tragen." Arminia Bielefeld "Mal wieder verk***t: Arminia Bielefeld hat die Zeit nicht im Griff "Fabi ist Leistungsträger, Respektperson und ein großartiger Kapitän. Es macht mir täglich große Freude, mit ihm zu arbeiten und vor allem zu vielen Themen auch einen vertrauensvollen Austausch zu haben", konstatierte DSC-Coach Mitch Kniat (38) darüber hinaus. Und er fügte an: "Jetzt ist unser Ziel, als Team noch viele positive Momente zu erleben, denn Fabi wird ja noch mehrere Monate unser Trikot tragen und seine Fußballschuhe für die Arminia schnüren."

Im April 2022 zog sich Fabian Klos (36) eine schwere Kopfverletzung zu. Seitdem ging er nur noch mit Gesichtsmaske auf Torejagd. © Friso Gentsch/dpa

Fabian Klos stieg mit Arminia Bielefeld in die Bundesliga auf

Beim Abstieg aus der 2. Bundesliga im Sommer wurde DSC-Kapitän Fabian Klos (36) zur tragischen Figur. © Jörg Halisch/dpa Klos war im Sommer 2011 aus der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg an die Alm gewechselt. Anschließend stieg er mit dem Klub zweimal in die 2. Bundesliga auf, ehe er ihn in der Saison 2019/20 sogar mit 21 Toren und zehn Vorlagen ins Oberhaus schoss. Auch dort blieb er Stammkraft, doch für den Klassenerhalt konnte er nicht sorgen. Es folgte der tiefe Fall zurück in die 3. Liga, denn in der vergangenen Spielzeit wurde die Arminia durchgereicht. Bei der Abstiegs-Relegation im Juni 2023 gegen Wehen Wiesbaden vergoss der Routinier und Leitwolf bittere Tränen und bewies sich dennoch als Sprachrohr und Vermittler zwischen den tobenden Fans und der Mannschaft. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld wagt mit diesem jungen Trainer-Team den Neuanfang Die Bielefeld-Anhänger sorgten bereits im Hinspiel mit schweren Ausschreitungen für mehrere Spielunterbrechungen. Klos schreckte davor aber nicht zurück und diskutierte minutenlang mit ihnen. Trotz tiefgreifender Kader-Veränderung nach dem Abstieg blieb Klos dem DSC als Konstante erhalten. Zwar steht die Arminia im Moment nur auf dem 14. Tabellenplatz, doch der Kapitän steuerte bereits sieben Treffer und vier Assists bei.