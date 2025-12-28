Shoppingtour am Mittelmeer: Holt Bayer 04 diesen Zuckerhut-Zauberer?

Leverkusen - Bayer 04 und die Brasilianer! Angelt sich die Werkself im Winter den nächsten Techniker aus Südamerika?

André Luiz (23) von Rio Ave könnte schon bald das Trikot von Bayer 04 tragen. © IMAGO / Ball Raw Images

Aktuell stellen die Leverkusener mit 33 Treffern die zweitbeste Offensive der Bundesliga - Tendenz steigend!

Pünktlich zur Winterpause nehmen - neben der Werkself unter Kasper Hjulmand (53) - auch die Transfergerüchte wieder Fahrt auf.

In einem Fall soll Bayer 04 laut der Plattform "Goal.com" mindestens ein Auge auf Offensivspieler André Luiz (23) von Rio Ave aus Portugal geworfen haben.

Der Ausnahmekicker vom Zuckerhut erzielte in der laufenden Spielzeit fünf Tore, bereitete sechs weitere vor. Dem Bericht zufolge soll Leverkusen schon im Oktober Interesse am Rechtsaußen hinterlegt haben.

Neben dem aktuellen Dritten der Bundesliga sollen aber auch Benfica Lissabon, Stadtrivale Sporting und Olympique Marseille am 23-Jährigen interessiert sein.