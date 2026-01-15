Auf Rio de Janeiro folgt ...: Hier bestreitet Bayer Leverkusen sein Sommer-Trainingslager

Leverkusen/Blankenhain - Die Hinrunde in der Fußball- Bundesliga ist gerade erst zu Ende gegangen, da plant Bayer 04 Leverkusen bereits die Zukunft: Schon jetzt ist klar, in welchem Traum-Ressort sich die Werkself im Sommer auf die Saison 2026/27 vorbereiten wird.

Kasper Hjulmand (53) leitet seit dem 8. September die Geschicke von Bayer 04 Leverkusen. © Federico Gambarini/dpa

Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, wird die Mannschaft von Cheftrainer Kasper Hjulmand (53) nämlich vom 1. bis zum 7. August ihr Quartier in Blankenhain vor den Toren Erfurts (Thüringen) aufschlagen.

Das Ziel: das "Spa & GolfResort Weimarer Land". Im vergangenen Sommer war der Vize-Meister noch bis nach Brasilien gereist, um sich auf die Saison vorzubereiten.

"Das 'Spa & GolfResort Weimarer Land' bietet unserer Lizenzmannschaft inklusive Staff Arbeitsbedingungen auf absolutem Top-Niveau", betont Bayer-04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes (43), der unter anderem die hauseigenen Trainingsanlagen hervorhebt, die internationalen Ansprüchen genügen würden.

Hinzu kämen die Regenerationsmöglichkeiten für die Profis, die "dank der hervorragenden Infrastruktur vor Ort perfekt" seien, lobt der Bayer-Boss und ergänzt: "Wir freuen uns auf eine Woche Thüringen im Sommer. In Blankenhain wollen wir die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit 2026/27 legen."