Auf Rio de Janeiro folgt ...: Hier bestreitet Bayer Leverkusen sein Sommer-Trainingslager
Leverkusen/Blankenhain - Die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga ist gerade erst zu Ende gegangen, da plant Bayer 04 Leverkusen bereits die Zukunft: Schon jetzt ist klar, in welchem Traum-Ressort sich die Werkself im Sommer auf die Saison 2026/27 vorbereiten wird.
Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, wird die Mannschaft von Cheftrainer Kasper Hjulmand (53) nämlich vom 1. bis zum 7. August ihr Quartier in Blankenhain vor den Toren Erfurts (Thüringen) aufschlagen.
Das Ziel: das "Spa & GolfResort Weimarer Land". Im vergangenen Sommer war der Vize-Meister noch bis nach Brasilien gereist, um sich auf die Saison vorzubereiten.
"Das 'Spa & GolfResort Weimarer Land' bietet unserer Lizenzmannschaft inklusive Staff Arbeitsbedingungen auf absolutem Top-Niveau", betont Bayer-04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes (43), der unter anderem die hauseigenen Trainingsanlagen hervorhebt, die internationalen Ansprüchen genügen würden.
Hinzu kämen die Regenerationsmöglichkeiten für die Profis, die "dank der hervorragenden Infrastruktur vor Ort perfekt" seien, lobt der Bayer-Boss und ergänzt: "Wir freuen uns auf eine Woche Thüringen im Sommer. In Blankenhain wollen wir die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit 2026/27 legen."
Fußball-Enthusiasten dürfte das Ressort zudem durch die deutsche Nationalelf bekannt sein: Schon für die EM 2024 bereitete sich das Team von Julian Nagelsmann (38) dort auf das Turnier vor. Seit August 2025 befindet sich hier zudem für die nächsten sechs Jahre der offizielle Trainingsstützpunkt für alle Nationalmannschaften inklusive Frauen- und Nachwuchsteams.
Titelfoto: Bildmontage: Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH, Federico Gambarini/dpa