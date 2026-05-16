Nach Königsklassen-K.o.: Bayer-Coach Hjulmand muss um seinen Job fürchten

Bayer-Sportchef Simon Rolfes (44, r.) hat ein Bekenntnis zu Cheftrainer Kasper Hjulmand (54) vermieden. © Marius Becker/dpa

Nach dem 1:1 gegen den Hamburger SV und dem Verpassen der Champions League sagte Rolfes: "Wir wollen in möglichst vielen Sachen so schnell wie möglich immer Klarheit haben."

Rolfes war gefragt worden, bis wann rund um den bis Sommer 2027 gebundenen Trainer aus Dänemark eine Entscheidung fallen soll.

Sportgeschäftsführer Rolfes und Bayer-Boss Fernando Carro (61) waren unmittelbar nach Abpfiff in die Kabine gegangen, um zum Team zu sprechen. Die Trainerfrage und Hjulmand waren dabei laut Rolfes kein Thema.

"Ich muss der Mannschaft erstmal nichts mitteilen, wenn wir keine andere Entscheidung treffen. Kasper hat einen Vertrag und wir haben gesagt, dass wir uns bis zur letzten Sekunde auf die Champions League fokussieren", sagte Rolfes.

Hjulmand sagte nach dem Spiel bei Sky zu seiner Zukunft: "Was ich mit Simon spreche, das ist zwischen uns. Es ist nicht meine Aufgabe zu spekulieren."

Ein Abgang des Dänen, der kurz nach Saisonstart von Erik ten Hag (56) übernommen und die Mannschaft stabilisiert hat, gilt nach Bundesliga-Rang sechs als wahrscheinlich. Aus der Mannschaft bekam Hjulmand Zuspruch.